ÚVO potvrdil SBA pokutu 10.000 eur za pochybenia pri konferencii

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začiatkom októbra potvrdil pološtátnej organizácii Slovak Business Agency (SBA) pokutu 10.000 eur za pochybenia v súvislosti s organizáciou IT konferencie TechMatch v roku 2015. Na svojom Facebooku na to upozornila Transparency International Slovensko (TIS).Predseda ÚVO Miroslav Hlivák tak potvrdil predchádzajúce prvostupňové rozhodnutie úradu z júna tohto roka, voči ktorému sa SBA odvolala.konštatuje v rozhodnutí z 2. októbra tohto roka.TIS pripomína, že konferencia pred dvoma rokmi stála viac ako milión eur a časť domácej IT komunity ju po prevalení týchto vysokých nákladov odignorovala. V dôsledku kauzy odstúpil aj vtedajší šéf SBA Branislav Šafárik a v agentúre prebehlo viacero kontrol.reagovala pre TIS agentúra.