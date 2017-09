Úvod 10. ročníka festivalu Gypsy fest bude patriť rómskym dizajnérom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. septembra (TASR) - Bratislava hostí oddnes špičkových rómskych umelcov z viacerých krajín sveta. V metropole Slovenska sa stretnú pri príležitosti 10. ročník Gypsy Festu, jedného zo štyroch najväčších rómskych festivalov na svete."Dnešný otvárací večer bude patriť dizajnérom rómskeho pôvodu. Exkluzívne módne kolekcie verejnosti v rámci programu pod názvom Visegrad Roma Designers predstaví maďarská návrhárka Erika Varga, Monika Vontszemuová zo Slovenska a Pavel Berky, ktorý tvorí v Prahe a v Londýne," uviedol riaditeľ festivalu Jozef Šivák. "Modely dizajnérov budú predvádzať známe osobnosti, napríklad Marianna Ďurianová, Sisa Lelkes Sklovská či Miss Slovensko 2017 Hanka Závodná," doplnil.V programe večera sa predstaví aj maďarský spevák Joci Pápai, ktorý zaspieval na tohtoročnej Eurovízii, taktiež český spevák Jan Bendig.Piatkový (8.9.) program Gypsy Festu bude patriť medzinárodnému zoskupeniu umelcov z Litvy, Lotyšska, Ruska, Poľska, Nemecka a Švédska. So svojou show s názvom Storm of The Gypsy passion sa divákom predstavia v bratislavskom ateliéri Babylon. Gypsy fest však nie je iba bratislavskou záležitosťou. Záverečný veľkolepý galaprogram vyvrcholí v sobotu (9.9.) v Športovej hale v Trebišove.Podujatie podporil Úradu vlády SR v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2017, International Visegrad Fund, Bratislavský samosprávny kraj, hlavné mesto SR Bratislava prostredníctvom grantového programu Ars Bratislavensis, Košický samosprávny kraj a mesto Trebišov.Gypsy Fest vznikol v roku 2008 v Trebišove. V priebehu 10-ročnej histórie bolo súčasťou festivalu viac ako 30 sprievodných podujatí, v rámci ktorých vystúpilo 150 umelcov zo 17 krajín sveta.