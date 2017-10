Úvod predbežných rokovaní o vládnej koalícii hodnotia strany pozitívne

Na archívnej snímke šéfka nemeckej CDU/CSU Angela Merkelová (v strede). Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 18. októbra (TASR) - Nemeckí konzervatívci pod vedením kancelárky Angely Merkelovej zavŕšili dnes prvé kolo rokovaní o vytvorení novej vládnej koalície, ktorá má vzísť zo septembrových volieb do Spolkového snemu. Generálny tajomník Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Peter Tauber zhodnotil toto dvojhodinové stretnutie ako, informovala agentúra DPA.Predbežné koaličné rokovania v Berlíne otvorili CDU so sesterskou Kresťanskosociálnou úniou v Bavorsku (CSU) a liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP). V podobnom duchu ako Tauber sa vyjadrili taktiež generálni tajomníci CDU a FDP - Andreas Scheuer a Nicola Beerová.Cieľom rokovaní je vytvoriť v Nemecku prvý raz trojstrannú vládnu koalíciu, pozostávajúcu z konzervatívneho bloku CDU/CSU, liberálnej FDP a zelených. Tá býva označovaná prívlastkom "jamajská", a to vzhľadom na charakteristické farby politických síl, ktoré by mali byť jej súčasťou.Generálny tajomník CDU sa vyjadril, že jeho strana máaj čo sa týka nadchádzajúceho samostatného rokovania so zelenými, ktoré sa má uskutočniť takisto v priebehu dneška.