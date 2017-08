Úvodná etapa na Vuelte pre BMC. Stajňa zvíťazila v tímovej časovke

Na snímke cyklisti z tímu BMC Racing Foto: TASR Foto: TASR

Nimes 19. augusta (TASR) - Cyklisti amerického tímu BMC Racing triumfovali v úvodnej etape 72. ročníka pretekov Vuelta a Espaňa. Tímovú časovku na 13,7 km v uliciach mesta Nimes na juhu Francúzska zvládli ako jediní pod 16 minút za 15:58 min. Na čelo celkového poradia sa z nich postavil Austrálčan Rohan Dennis pred tímovými kolegami Talianom Danielom Ossom a Írom Nicolasom Rochem.Pre BMC to bolo už štvrté víťazstvo v tímovej časovke v prebiehajúcej sezóne. Na druhej priečke sa umiestnili cyklisti belgického Quick-Stepu a na treťom jazdci nemeckého Sunwebu. Obe stajne prišli do cieľa v čase 16:04 minút.Preteky v horúcom počasí odštartovala kolumbijská stajňa Manzana Postobon. Po odjazdení ôsmich tímov sa na čelo dostali pretekári nemeckej Bory-Hansgrohe, za ktorú jazdí jediný Slovák v pelotóne Michael Kolář. Bora zajazdila čas 16:19 min. Z čela ju zosadila až ďalšia nemecká stajňa Sunweb s náskokom 15 sekúnd. Ako prvý sa pod 16 minút dostali jazdci BMC, ktorý sa už dlhšie špecializuje na tímové časovky. Na prvom mieste figuroval s časom 15:58 min. Ten už nakoniec nikto neprekonal.Najväčší favorit na celkový triumf Brit Chris Froome finišoval so svojimi tímovými kolegami zo Sky na štvrtom mieste (16:07 min). Bora bola nakoniec šiesta, Michael Kolář figuruje v celkovom poradí na predposlednom 197. mieste so stratou 2:58 min na lídra. Alberto Contador s tímom Trek-Segafredo vo svojej poslednej tímovej časovke v kariére finišoval jedenásty.