Úvodnú etapu Giro d'Italia vyhral Pöstlberger, obliekol si ružový dres

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Olbia 5. mája (TASR) - Rakúsky cyklista Lukas Pöstlberger zvíťazil v úvodnej etape jubilejného stého ročníka prestížnych pretekov Giro d'Italia a ako prvý si obliekol ružový dres pre celkového lídra. Jazdcovi stajne Bora-Hansgrohe vyšiel individuálny únik v záverečných dvoch kilometroch a 206 km dlhú trať medzi sardínskymi mestami Alghero a Olbia zvládol za 5:13:25 h. Na druhej priečke skončil Austrálčan Caleb Ewan z tímu Orica-Scott a ako tretí prišiel do cieľa nemecký špurtér Andre Greipel z Lotta.Prvú etapu odštartovala minúta ticha za domáceho pretekára Michele Scarponiho, ktorý tragicky zahynul koncom apríla na tréningu po zrážke s kamiónom. Následne už bol na pláne oficiálny štart a zakrátko sa na čele vypracoval aj únik. Dostali sa doňho Mirco Maestri (Bardiani-CSF), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Marcin Bialoblocki (CCC Sprandi Polkowice), Pavel Brutt (Gazprom-Rusvelo), Daniel Teklehaimanot (Dimension Data) a Eugert Zhupa (Wilier Selle Italia). Šestica si po 30 km vypracovala sedemminútový náskok, ktorý pelotón zatiaľ na mierne zvlnenej trati neriešil. Na čele hlavnej skupiny potom zvýšili tempo jazdci tímov Quick-Step, Orica-Scott a Lotto-Soudal. Po 80 km klesol náskok unikajúcich na štyri minúty. Na druhom kopci dňa zaútočil Teklehaimanot a zo šestice odpadol Maestri. Na trati sa potom dlhšie nič významné nedialo a tak lídri vyrazili na záverečných 40 km s náskokom 2:13 min. To však už pelotón poriadne pridal a zo svojho manka poriadne ukrajoval. Únik sa definitívne skončil 3,5 km pred cieľom a všetko smerovalo k hromadnému špurtu. Ten sa nakoniec nekonal, keď všetkým "vypálil rybník" Pöstlberger. Ten sa ocitol na čele asi dva kilometre pred koncom ako podpora kolegu Sama Bennetta, no keď sa za ním otvorila medzera, išiel ďalej a svoj pokus doviedol až do víťazného konca.Krátko pred piatkovým štartom zarezonoval dopingový škandál dvoch jazdcov talianskeho tímu Bardiani CSF Nicolu Ruffoniho a Stefana Pirazziho. Obaja mali pozitívny mimosúťažný test na rastový hormón a z prvej Grand Tour v roku ich vylúčili. Obaja odovzdali vzorky ešte minulý týždeň.Z pôvodne 198-členného štartového pola vyrazilo na trať 195 pretekárov. Okrem dvojice dopingových hriešnikov z Bardiani nemala plný počet deviatich cyklistov ani Astana. Vedenie kazašskej stajne sa tak rozhodlo po smrti svojho lídra pre tohtoročné Giro Scarponiho. Na znak úcty nechali jeho dres s číslom 21 a miesto na súpiske voľné. Pamiatku tridsaťsedemročného pretekára si počas pretekov viackrát pripomenú.