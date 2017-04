Úvodný projekt preventívnej ochrany pamiatok sa úspešne skončil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 27. apríla (TASR) – Dlhodobý projekt Pamiatkového úradu (PÚ) SR Pro Monumenta – prevencia údržbou s podtitulom Zavedenie systému preventívnych prehliadok nehnuteľných kultúrnych pamiatok je úspešne skončený. Konštatovali to v bratislavskom sídle PÚ viacerí jeho tvorcovia a podporovatelia na dnešnom vyhodnotení ojedinelého projektu, ktorý trval od 1.1.2014 do 30.4.2017.Podľa generálnej riaditeľky PÚ Kataríny Kosovej to bolo aj praktické naplnenie efektívnej údržby a prevencie vzácnych historických objektov pomocou lacnej starostlivosti o ne.konštatovala Kosová.Nórsky Riksantikvare – riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo je hlavným partnerom projektu a jeho pracovníci boli v stálom kontakte so slovenskými realizátormi.povedal vedúci úseku reštaurovania v Riksantikvare Harald Ibenholt.Aj veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR Inga Magistad ocenila úspešnosť úvodnej kapitoly projektu i záujem realizovať ho v jej krajine. Vyzdvihla, že projekt prispieva k osvete, všeobecnému povedomiu o kultúrnom dedičstve aj potrebnej starostlivosti.uviedla veľvyslankyňa.Riaditeľ odboru spravujúceho Nórske fondy a EEA grants na Úrade vlády SR Jaroslav Mojžiš pripomenul, že zásluhu na vydarenom projekte majú konkrétni ľudia, ich odbornosť a záujem.prisľúbil Mojžiš.Projektový manažér a vedúci odboru preventívnej údržby pamiatok PÚ Branislav Rezník s odborným garantom projektu Pavlom Ižvoltom potvrdili, že všetky plánované úlohy boli splnené. Tri tímy špecialistov v Trnave, Banskej Štiavnici a Poprade vykonali monitoring 226 kultúrnych pamiatok s ich písomným vyhodnotením. Bolo vydaných šesť príručných manuálov starostlivosti o pamiatky a jedna kniha. Vznikol aj dokumentárny film režiséra Tomáša Hulíka.Pro Monumenta – prevencia údržbou je preddefinovaný projekt podporený z Finančného mechanizmu EHP pre roky 2009-2014 a zo štátneho rozpočtu SR podľa Programovej dohody medzi Výborom pre finančný mechanizmus, ktorý založili Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, a Úradom vlády SR ako Národným kontaktným bodom a Správcom programu: Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva.