ÚVZ: O atrazíne sme boli informovaní v decembri, začalo sa konať

Na snímke hlavný hygienik Slovenskej republiky Jána Mikas. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 2. februára (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede (RÚVZ) bol o prekročení limitu pre atrazín v pitnej vode na Žitnom ostrove informovaný Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (ZsVS), a.s., Nitra 13. decembra 2017. Následne 18. decembra vydal úrad zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná pre Skupinový vodovod Trstená na Ostrove a následne aj pre verejné vodovody Holice a Blatná na Ostrove. ÚVZ tak reaguje na kritiku poslancov SaS, podľa ktorých rezorty zdravotníctva a životného prostredia nereagovali na kontamináciu tamojších podzemných vôd dostatočne promptne.RÚVZ súčasne nariadil do obnovenia kvality pitnej vody zabezpečiť informovanosť o zákaze používať vodu z tohto skupinového vodovodu na pitie, na výrobu a prípravu potravín. Zároveň RÚVZ absolvoval 18. decembra 2017 rokovanie so ZsVS Nitra, ktorá sa zaviazala pristupovať k riešeniu daných zistení ako k havarijnému stavu. O štyri dni neskôr bolo voči ZsVS začaté správne konanie vo veci porušenia povinností vyplývajúcich dodávateľovi pitnej vody zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vo veci uloženia pokuty.Ako pre TASR uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas, náhradné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou napojených na vodovody v uvedených obciach bolo zabezpečené formou dodávky pitnej vody v bareloch. Prevádzkovateľ verejných vodovodov začal okamžite s vykonávaním nápravných opatrení a montážou úpravní vody pre jednotlivé vodovody.K obnoveniu dodávky pitnej vody v Skupinovom vodovode Trstená na Ostrove došlo 8. januára 2018, Verejného vodovodu Holice 23. januára 2018 a verejného vodovodu Blatná na Ostrove 2. februára 2018.doplnil Mikas.Podľa jeho slov orgány verejného zdravotníctva monitorujú kvalitu pitnej vody vo verejných vodovodoch.reagoval na kritiku SaS.ÚVZ SR súčasne preveruje aj kvalitu pitnej vody v ďalších verejných vodovodoch v okrese Dunajská Streda a bude v týchto analýzach v budúcnosti pokračovať. Pri kontrole sa predpokladá využiť výsledky kontroly správneho používania pesticídov, ktorú sa zaviazalo ministerstvo životného prostredia na konci roka 2017 vykonať.Mikas dodáva, že v kompetencii orgánov verejného zdravotníctva nie je sledovanie kvality podzemných vôd ani vykonávanie opatrení na ich ochranu, vrátane likvidácie ich kontaminácie.Anna Zemanová (SaS) na tlačovej konferencii povedala, že štátne orgány po odhalení kontaminácie podzemných vôd na Žitnom ostrove fatálne zlyhali a zanedbali svoje povinnosti.povedala Zemanová.Z verejne dostupných zdrojov, z monitorovacích sietí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), zistila, že v tejto lokalite bol atrazín prvý raz nameraný v roku 2009, a to v Kvetoslavove. V ďalších rokoch bol potvrdený aj v iných obciach. ZsVS však zasiahla až v novembri 2017.pripustila opozičná poslankyňa.