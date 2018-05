Už 70 rokov sa vyrába krém, ktorý sa stal legendou - INDULONA

Na snímke výrobná linka krému Indulona v priestoroch spoločnosti Saneca Pharma v Hlohovci. Foto: TASR - Martin Palkovič Na snímke výrobná linka krému Indulona v priestoroch spoločnosti Saneca Pharma v Hlohovci. Foto: TASR - Martin Palkovič

Hlohovec/Bratislava 21. mája (TASR) - Len máloktorý výrobok z čias budovania socializmu prežil v dobrom zdraví rok 1990. Ochranný krém na ruky Indulona z bývalej Slovakofarmy Hlohovec to šťastie mal."V prostredí totalitného plánovitého hospodárstva sa správala ako klasický kapitalistický produkt. Vyrobila si meno, značka sa predávala a aj dnes je pojmom," povedal Richard R. Senček, jeden z autorov publikácie Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska.Krém, ktorý sa popri industriálnej paste Solvina a ďalšími ochrannými pomôckami "fasoval" v rámci zabezpečenia ochrany zdravia pri práci vo všetkých veľkých podnikoch a organizáciách, si to poistil aj "zázračnými" vlastnosťami, hoci ich odborníci považovali iba chiméru. Okrem medicínskych účinkov ju ľudia využívali aj v domácnostiach na ošetrenie rôznych predmetov, nábytku i topánok, dokonca sa tvrdilo, že v prípade núdze si ju môžu ľudia natierať na chlieb a konzumovať. V armáde údajne slúžila aj ako alternatíva tukov na vyprážanie."Základnou výhodou krému bolo, že sa vyrábal v sterilnom prostredí, výrobný proces bol kontrolovaný a udržiavala sa vysoká čistota. To vtedy nebolo bežné," myslí si Richard S. Senček. Tajomstvo kvality Indulony spočívalo aj v tom, že sa pri výrobe nepoužívali konzervačné látky a parfumované zložky boli na prírodnej báze. Základnou surovinou sa stala prírodná vazelína a čistená voda z artézskych studní.Vojnou zničené Československo začalo vo veľkom industrializovať svoje územie. Budovali sa veľké podniky, nové bane, zakladali družstvá, stavali sa elektrárne, priehrady. To všetko často bez vhodných výrobných a ochranných prostriedkov. Tým hlavným zostávali stále ruky robotníkov a poľnohospodárov. Táto drina sa čochvíľa začala prejavovať vysušenou a popraskanou pokožkou rúk. Koncom štyridsiatych rokov minulého storočia sa začalo viac hovoriť o dermatózach vo vybraných priemyselných odvetviach a poľnohospodárstve. Objavovali sa odborné práce zamerané na diagnostiku, klinickú časť, terapiu i prevenciu.V bývalom Československu boli podobné štúdie a praktická aplikácia zásad ochrany zdravia pri práci rozpracované v Baťovej nemocnici v Zlíne. Vznikol aj Vedecký ústav pre priemyslové zdravotníctvo, jeho prednostom bol dermatológ MUDr. Jan Roubal. Ešte pred vznikom Indulony sa v Blansku v pobočnom závode Spolku pro chemickou a hutní výrobu vyrábali ochranné masti značky Alice. Jedným z autorov bol prednosta kožnej kliniky v Olomouci dermatológ MUDr. Gustav Lejhanec. Práve spomínaní lekári stáli aj pri zrode prvej receptúry novej ochrannej masti."Prechodne boli výrobou poverené výrobné družstvo Golgot v Prahe a Lučobné a farmaceutické závody n. p. Likier – závod Piešťany," spomína na začiatky výroby Indulony Bohuslav Proksa, ktorý sa dlhé roky zaoberal históriou chemicko-farmaceutickej výroby v Hlohovci."Podnik Slovakofarma Hlohovec vznikol až 1. januára 1950, takže ochranný krém v jeho základnej forme pre celé Československo sa v Hlohovci vyrábal až po roku 1950. Jeho názov odvodili od slova industrializácia, ktorá bola v tom období politickým programom," spomína Proksa.Krém sa v prvopočiatkoch výroby, ktorý sa datuje aj k 21. máju 1948, vyrábal a distribuoval po krajine do veľkých fabrík bez názvu. Ľudovo sa nazýval aj "zázračný krém". Názov vymysleli až keď sa dostal do voľného predaja.V roku 1958 sa dostala na trh univerzálna modrá Indulona (A/64), ktorú poznáme aj dnes. Veľkosériová výroba sa spustila v roku 1964. Do roku 1974 sa tento ochranný krém vyrábal ako liek na liečbu dermatóz. Potom bol preradený do skupiny kozmetických prípravkov s liečebnými účinkami. Popularitu mu zabezpečila dobrá účinnosť a dostupnosť."Bola súčasťou regulatívov ochranných prostriedkov a ako pracovnú pomôcku ju povinne používali v určitom období všetky výrobné podniky," dodáva B. Proksa. Zaujímavosťou je, že receptúra krému sa za celú jeho existenciu nezmenila, rovnako ako technologický postup. S dobou sa menili iba obaly.