Už aj raper Bekim Aziri je Nezastaviteľný

Bratislava 31. mája (OTS) - Účastníci najväčšieho bicyklového festivalu na Slovensku - Birell BikeFest, ktorého 7. ročník sa konal počas uplynulého víkendu v DEMA bikeparku Kálnica pri Novom Meste nad Váhom si vychutnávali poriadnu dávku adrenalínu a zábavy. Tohtoročný BikeFest bol však v niečom výnimočný. Známy raper, stand-up komik a bývalý biker,sa predstavil v úlohe ambasádora charitatívneho projektuNa Slovensku sa bude konať tento rok projekt už po druhýkrát a prostredníctvom neho chce Birell pomôcť 13 ľuďom, ktorí prekonali ťažkú chorobu, či vážny úraz, ktoré im zmenili život. Nevzdali sa. Sú nezastaviteľní. Do projektu Nezastaviteľní sa prihlásili preto, aby si splnili svoj sen – aj napriek hendikepu neprestať aktívne športovať.Tohtoročný ambasádor Bekim Aziri prebral štafetu po sympatickej paraolympioničke, Anke Oroszovej. Rovnako ako energická Anka, aj Bekim je stelesnením myšlienky projektu. Ako 16-ročný si pri páde na pretekoch v bikrose zranil miechu. Hoci od krku nadol ochrnul, nikdy sa nevzdal. „“ povedalpo tom, čo sa postavil z invalidného vozíka a s oporou prešiel po vlastných nohách cez Birell bránu, čím podporil projekt a všetkých hendikepovaných, ktorí sa do neho tento rok zapojili.Pomôcť môže každý, a to úplne jednoducho. Stačí ak v priebehu leta prejde na bicykli, kolieskových korčuliach, behom alebo pešo špeciálnou Birell bránou umiestnenou postupne na rôznych miestach Slovenska, kde ľudia trávia aktívne voľný čas. Za každý prechod bránou prispeje Birell ako organizátor projektu 20 centami. Viac informácií o rozmiestnení brán ako aj aktuálne vyzbieranej sume, nájdete na www.nezastavitelni.sk . Páči sa vám myšlienka tohto projektu natoľko, že chcete prispieť nielen svojím pohybom, ale aj finančne? V takom prípade môžete venovať ľubovoľnú čiastku priamo na mieste alebo prevodom na účet Nezastaviteľných prostredníctvom www.dobrakrajina.sk . Vlani sa podarilo vyzbierať celkovo 34 854 eur, vďaka čomu dostalo svoje vysnívané športové vybavenie 11 Nezastaviteľných.