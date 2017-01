Už bratislavskí novorodenci v Starom Meste sa stávajú členmi knižnice

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) – Zvyšovať čitateľskú gramotnosť už od útleho detstva sa snaží bratislavské Staré Mesto aj čitateľským preukazom už pri narodení dieťaťa. Ide o minuloročnú novinku, ktorú spolu s príspevkom 100 eur pri vítaní novorodenca do života zaviedla miestna samospráva pre rodiny, ktoré majú trvalý pobyt na území mestskej časti. "Každé dieťa, ktoré sa u nás narodí, sa automaticky stáva členom Staromestskej knižnice a získa čitateľský preukaz," uviedol pre TASR staromestský starosta Radoslav Števčík.Mestská časť sa aj týmto snaží vytvoriť vzťah u detí k čítaniu a ku knihám. Vychádza aj z údajov ministerstva školstva, podľa ktorých je čitateľská gramotnosť medzi žiakmi a študentmi na Slovensku veľmi nízka. "A týmto spôsobom sa teda snažíme, aby deti už od najútlejšieho veku dostali základ. Aby im rodičia čítali, aby si zvykli na to, že sa číta z knižiek, aby sami mali vzťah ku knihám," vysvetľuje Števčík. Čitateľský preukaz podľa starostu aktivujú rodičia dieťaťa. Tí si môžu požičiavať rozprávkové knihy, ktoré chcú deťom prečítať, alebo si môžu vypožičať knihy o rodičovstve a výchove dieťaťa. V minulom roku rozdala mestská časť zhruba 100 čitateľských preukazov.Možné zavedenie takéhoto čitateľského preukazu nevylučuje do budúcnosti ani Nové Mesto, ktoré tento nápad hodnotí ako zaujímavú inšpiráciu. V súčasnosti mestská časť podľa hovorcu Mareka Tettingera poskytuje finančný príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 200 eur, príspevok na nákup školskej aktovky pre prvákov a tiež príspevky na lyžiarske zájazdy, plavecký výcvik či kurzy korčuľovania. Nezabúda ani na rekonštrukcie školských a predškolských zariadení a zvyšovanie kapacít materských škôlok. Príkladom by mala byť napr. nová materská škola, ktorá má vzniknúť v areáli Základnej školy Za kasárňou. Svoje brány by mala otvoriť v septembri 2018 a kapacity predškolských zariadení rozšíri o štyri triedy pre 100 detí.Čitateľský preukaz už pre najmenších hodnotí ako celkom dobrý nápad aj Ružinov. Ten momentálne pri narodení dieťaťa poskytuje rodičom finančný príspevok vo výške 70 eur. Samospráva zároveň dáva po podaní žiadosti aj príspevok 35 eur na školské pomôcky pre prvákov, a to aj v prípade, keď rodičia majú trvalý pobyt v Ružinove alebo dieťa navštevuje školu aj v inej bratislavskej mestskej časti. "Miestna knižnica však robí pravidelné podujatia pre deti, organizuje napr. podujatie Noc v knižnici," doplnila hovorkyňa Ružinova Marianna Šebová. Podľa nej mestská časť zároveň kladie dôraz aj na obnovy budov a priestorov škôlok a škôl, na rozširovanie kapacít materských škôl podľa jej možností či obnovu telocviční a školských areálov či budovanie multiihrísk. Na niektoré z nich dostala aj dotácie od rezortu školstva.Automatický čitateľský preukaz či finančný príspevok pri narodení dieťaťa nemá napr. Petržalka. Tá síce slávnostne privíta podľa hovorkyne Michaely Platznerovej každého malého Petržalčana, ktorý dostane niekoľko drobných darčekov, finančnú podporu pre rodinu samospráva zatiaľ nezaviedla. Odôvodňuje to tým, že v mestskej časti je veľmi veľa detí a nebola by schopná prideliť príspevok každému novonarodenému dieťaťu. Podľa Platznerovej sa mestská časť zameriava na výchovu a vzdelávanie detí komplexnejšie a dlhodobejšie. Rekonštruuje budovy a priestory materských a základných škôl vo svoje zriaďovateľskej pôsobnosti a podľa možností zvyšuje aj ich kapacity, na čo využíva aj rôzne granty a dotácie. Zameriava sa tiež na skvalitnenie či budovanie nových športových areálov a možností kultúrneho využitia, aby deti aj po opustení školy mohli kde tráviť voľný čas. Zamerať sa v tomto roku plánuje aj na budovanie cyklotrás a osádzanie cyklostojanov pri školách, čím chce u detí podporovať využívanie bicyklov a kolobežiek. V rámci vzdelávanie vyzdvihuje samospráva aj projekt Petržalská super škola, na ktorom spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV) piaty rok a v rámci ktorej žiakom vyšších ročníkov prednášajú vedci o svojej práci a odbore, záujem o projekt vraj prejavili aj iné mestské časti. "Nie nezabúdame ani na čítanie. My prváčikov pri vstupe do školy pasujeme za rytierov čítania," doplnila Platznerová.