Už druhý člen Senátu sa vzdal mandátu pre dvojaké občianstvo

Larissa Waters Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 18. júla (TASR) - Austrálska senátorka Larissa Watersová dnes oznámila, že sa vzdáva mandátu. Ide už o druhého člena Senátu z ľavicovej Strany zelených, ktorý v priebehu týždňa opustil parlament, pretože mal dvojaké občianstvo.Watersová, ktorá sa narodila v Kanade austrálskym rodičom, uviedla, že musela rezignovať po tom, ako zistila, že je držiteľkou dvojakého občianstva, čo označila za "čestnú chybu".V piatok sa jej spolustraník Scott Ludlam vzdal mandátu pre dvojaké občianstvo Austrálie a Nového Zélandu. Obaja senátori boli podpredsedami Strany zelených.Podľa austrálskej ústavy nemôže kandidovať do federálneho úradu ten, kto má dve alebo viac občianstiev.Watersovú (40) po prvý raz zvolili do parlamentu v roku 2010. Mala 11 mesiacov, keď odišla z Kanady s rodičmi, ktorí tam študovali, a už sa do Kanady nevrátila.Podľa jej slov si myslela, že si môže vybrať do svojich 21 rokov, či bude Kanaďanka, ale po Ludlamovom prípade zistila, že je rodom kanadská občianka. V slzách pred novinármi uviedla, že táto správa ju "zničila", a uznala, že sa mala podľa kanadských zákonov aktívne vzdať kanadského občianstva. Dodala, že medzi členmi austrálskeho parlamentu môže byť aj viac politikov, ktorí sa narodili v zahraničí a mali by to zverejniť.Dvadsaťosem percent austrálskeho obyvateľstva sa narodilo v zahraničí, pripomína agentúra DPA.