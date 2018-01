Už tretina zákazníkov Kauflandu nakupuje cez samoobslužné pokladne svoje menšie nákupy pravidelne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Prehľadnosť, jednoduchosť, zariadenie predajne či rýchlosť vybavenia nákupu, ktorá je pre zákazníka veľmi dôležitá najmä pri rýchlych, prevažne malých každodenných nákupoch. Aj toto, okrem čerstvosti a šírky sortimentu, sú dôležité atribúty, ktoré si spotrebiteľ v rámci svojej návštevy obchodu všíma. „Pravidelne sa zaoberáme trendami v rámci trhu a snažíme sa ich postupne zavádzať do praxe,“ hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Obchodný reťazec prišiel s novým konceptom svojich prevádzok, ktorého súčasťou je aj zaradenie samoobslužných pokladní. Za rok 2017 postupne prerobila do nového dizajnu spolu viac ako jednu tretinu z existujúcich predajní. „Všetci žijeme rýchlo, ľudia preferujú nie len pohodlie, ale aj rýchle a efektívne vybavenie vecí. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli v rámci konceptu nových prevádzok zaviesť samoobslužné pokladne. Dnes vieme povedať, že tretina našich zákazníkov ich využíva na pravidelnej báze na menšie nákupy,“ dopĺňa Langová.Na samoobslužných pokladniach sa dá platiť aj v hotovosti a aj platobnou kartou. Nechýba im ani možnosť rýchlej voľby potravín či zrozumiteľné hlasové komentáre. V rámci nového konceptu predajní boli do blízkosti samoobslužných predajní presunuté aj Informačné pulty. V prípade akýchkoľvek nejasností sa tak zákazník vie kedykoľvek obrátiť na obsluhujúci personál, ktorý mu je neustále k dispozícii. „Samoobslužné pokladne sú medzi zákazníkmi čoraz viac obľúbené, zvykli si na ne a budú čoraz častejším trendom na prevádzkach aj v budúcnosti,“ dodáva Langová.