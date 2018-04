Už viac ako polovica Slovákov investovala do rekonštrukcie bytov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 16. apríla (TASR) - Viac ako polovica Slovákov už zainvestovala do rekonštrukcie a modernizácie svojich domov a bytov. Dôvodom bola nielen túžba po zmene, ale hlavne snaha znížiť si náklady na bývanie. Niečo vyše štvrtiny Slovákov ešte stále býva v nehnuteľnosti v pôvodnom stave.V domácnosti postavenej alebo rekonštruovanej pred viac ako 15 rokmi, ktorá je definovaná ako príbytok v pôvodnom stave, žije 28 % slovenských domácností. V tomto smere vedie Trenčiansky kraj, kde byt a dom v danej kondícií vlastní až 35 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky, realizovanom agentúrou 2muse na vzorke 510 respondentov.Najväčší podiel však tvoria už zrekonštruované stavby. Najviac ich možno nájsť v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, kde je zároveň najmenší podiel ľudí žijúcich v novostavbách. V týchto častiach Slovenska sa viac investuje do zmodernizovania bytov a domov v pôvodnom stave. Novostavby sú preferované najmä na západe Slovenska, v menších obciach a mestách, kde v nich žije približne každý piaty Slovák. Rekonštruované nehnuteľnosti dominujú vo väčších mestách.uvádza hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.Podľa nej v tomto smere má najväčší efekt zateplenie fasády domu a výmena okien. 'Prerábku' do 3000 eur Slováci realizujú prevažne z vlastných zdrojov. Prieskum však ukázal, že vo väčšine prípadov sa do tejto sumy nezmestia. Práve rekonštrukcia totiž zvykne odkryť nedostatky stavby, ktoré si vyžiadajú pár stovák navyše. Pri kalkulácii 'prerábky' preto treba počítať aj s minimálne 10-% finančnou rezervou na neočakávané výdavky.