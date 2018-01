ÚŽASNÉ: Kosatka podľa vedcov napodobňuje ľudskú reč

Kosatka Foto: TASR/AP Kosatka Foto: TASR/AP

Sydney 31. januára - Vedci zistili, že kosatka žijúca vo Francúzsku je schopná napodobňovať ľudskú reč vrátane slov "hello", "Amy" a "bye bye". Informovala o tom agentúra DPA.Štrnásťročná kosatka Wikie žije v delfináriu v meste Antibes a vie napodobňovať ľudské slová a neznáme zvuky vydávané inými kosatkami, vyplýva z výsledkov výskumu zverejnených v stredu vo vedeckom časopise Proceedings of the Royal Society B.Výsledky podľa vedcov ukázali, že u kosatiek sa vyvinula schopnosť ovládať tvorbu zvukov, avšak nie je dôkaz o tom, že by slovu "hello" rozumeli. Wikie sa naučila robiť ľudské zvuky, keď jej nozdra bola vystavená vzduchu a napodobňovala pritom svojho trénera.Podľa vedcov je napodobňovanie zvukov charakteristickým znakom ľudí, no je zriedkavé u iných cicavcov. U delfínov, slonov, orangutanov a bieluh morských už bolo zaznamenané napodobňovanie ľudských zvukov, avšak je to nezvyčajné a rozsah zvukov je obmedzený.