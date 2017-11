UZÁVERA ČASTI R2: Pri Zvolene budú montovať dopravné zariadenia

Ilustračné foto Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 3. novembra (TASR) - Polícia v dňoch 3. až 6. novembra úplne uzavrie pre montáž dopravných zariadení rýchlostnú cestu R2 v úseku Budča – Zvolen.Ako TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, cesta bude uzavretá 3. novembra od 22.00 h do 5.00 h 6. novembra a to od km 230,450 po km 233,500. Prípadný náhradný termín je stanovený od 10. novembra 22.00 h do 5.00 h 13. novembra.Montovať sa budú stredové mobilné zvodidlá na oddelenie protismernej premávky od križovatky R1/R2 po križovatku R2/I/66 Pustý Hrad. Doprava bude vedená po obchádzkovej trase, ktorá bude označená dopravným značením.