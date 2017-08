Uzavretie letiska v hlavnom meste Saná pripravilo o život 10.000 ľudí

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Saná 10. augusta (TASR) - Najmenej 10.000 ľudí zomrelo v Jemene následkom obmedzenia prístupu do vzdušného priestoru krajiny a uzavretia letiska v hlavnom meste Saná vojenskou koalíciou pod velením Saudskej Arábie. Oznámila to v stredu Nórska rada pre utečencov (NRC), ktorú cituje spravodajská stanica al-Džazíra.Uzavretie letiska, ku ktorému došlo pred rokom, znemožnilo dodávanie humanitárnej pomoci do krajiny a zároveň odchod pacientov na liečenie do zahraničia, tvrdí NRC.uviedla zmienená organizácia vo vyhlásení.Koalícia, ktorá v Jemene intervenovala v roku 2015 na podporu medzinárodne uznanej vlády prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího, kontroluje všetok vzdušný priestor nad krajinou. NRC, citujúc údaje OSN, odhaduje, že pred vypuknutím jemenského konfliktu cestovalo ročne do zahraničia na liečenie 7000 jeho obyvateľov.Momentálne potrebuje urgentnú lekársku pomoc približne 20.000 ľudí. Ďalších 10.000 osôb zahynulo v dôsledku útokov a viac než tri milióny prišli o domov. Krajina tiež zápasí s cholerou, čo priamo súvisí s kolapsom tamojšieho zdravotníckeho systému. Príznaky tejto infekčnej choroby boli zaregistrované u viac než 400.000 ľudí.Jemen sa zmieta v konflikte od roku 2014, keď šiitskí povstalci húsíovia postúpili na juh a dobyli metropolu Saná, čo donútilo Hádího vládu ujsť a požiadať o vojenskú intervenciu susednú Saudskú Arábiu a štáty Perzského zálivu. Chaos v krajine využila aj extrémistická skupina al-Káida, ktorá si tu vybudovala jednu zo svojich odnoží.