Uzbecká vláda zakázala násilné počítačové hry

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Taškent 30. mája (TASR) - Uzbekistan zakázal dlhý zoznam počítačových hier, ktoré podľa neho. Na zozname sa nachádza niekoľko násilných hier, ale i celosvetové hity ako Grand Theft Auto či neškodné klasiky ako The Sims, informovala dnes spravodajská stanica BBC.Na základe daného opatrenia je ilegálny aj dovoz a distribúcia vybraných počítačových hier na celom území tejto stredoázijskej krajiny. Úrady tvrdia, že zakázané hry by mohli byť použité naštátu.Vláda sa tiež obáva, že tieto produkty by mohli prispieť k. Zákaz je pokračovaním úsilia vlády o ochranu mládeže predvplyvmi a ochranuNa inkriminovanom zozname figuruje 34 počítačových hier typu first-person shooter, ako aj hier s hororovým či erotickým obsahom. Zoznam schválila vládna komisia. Zaradené sú tu viaceré celosvetovo veľmi úspešné tituly ako Call of Duty: Black Ops, Silent Hill, Resident Evil, Mortal Kombat alebo Doom.