Uznávaného herca Jeana-Louisa Trintignanta sužuje rakovina

Na nedatovanej snímke Jean-Louis Trintignant počas scény z rakúskeho filmu Amour. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 8. septembra (TASR) - Uznávaného francúzskeho herca Jeana-Louisa Trintignanta (86) sužuje, ako dnes sám prezradil v rozhovore pre televízny kanál Paris Premiere, rakovinové ochorenie, ktoré bližšie nešpecifikoval.V minulosti som sa obával rakoviny, teraz to už vôbec neplatí, vyhlásil umelec známy aj ako režisér, ktorý sa podieľal na vzniku viac ako 120 filmov. Herec sa nezaprel, keď poznamenal, že pri rozdávaní autogramov popri mene zvykne dopísať poznámku - na sklonku života.Rodák z Piolencu debutoval na divadelnej scéne začiatkom 50. rokov minulého storočia, pred filmovou kamerou zasa v krátkometrážnej snímke Péchiny v roku 1955.Neskôr však zaujal i ďaleko za hranicami Francúzska výkonmi vo filmoch, ktoré sčasti mohli vidieť aj diváci v bývalom Československu, tak napríklad A boh stvoril ženu, ktorý nakrútil režisér Roger Vadim podobne ako modernú filmovú adaptáciu Nebezpečných známostí, Muž a žena, svetoznámy film režiséra Clauda Leloucha, či nemenej slávny Konformista v réžii Bernarda Bertolucciho. To isté platí o filme Muž, ktorý klame, príbehu odohrávajúcom sa na Slovensku v réžii Alaina Robbe-Grilleta, za výkon v ktorom získal herec Strieborného medveďa na Berlinale, či snímke Costu-Gavrasa Z, ktorá Trintignantovi vyniesla ocenenie na MFF v Cannes. Spoločne s Anouk Aimée si zahrali aj vo filme Muž a žena po 20 rokoch.Pamätné kreácie vytvoril herec však aj v snímkach Poviedka o policajtovi (s Alainom Delonom), Atentát v Paríži (s Michelom Piccolim), Peniaze tých druhých (s Catherine Deneuve a Claudeom Brasseurom) či jednej z častí Kiešlowského trilógie Tri farby (s Irene Jacobovou).Do svetiel reflektorov sa umelec-vášnivý automobilový pretekár vrátil iba pred niekoľkými rokmi, už po dovršení 80. rokov, a to vďaka filmu Láska rakúskeho filmára Michaela Hanekeho, ktorému výkonom v jednej z hlavných postáv po boku medzičasom zosnulej herečky Emmanuele Riva pomohol k zisku Oscara pre najlepší zahraničný film roka a sám získal francúzskeho Oscara - Césara za najlepší mužský herecký výkon roka.Už na sklonku októbra príde aj do slovenských kín Hanekeho novinka Happy End, v ktorej si Trintignant zahral spoločne s Isabelle Huppertovou. Tá nechýbala ani v opakovane ocenenej spomínanej snímke Láska.