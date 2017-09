Uznávaného vyšetrovateľa odsúdili za nečinnosť a korupciu na 21 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo 18. septembra (TASR) - Na 21 rokov väzenia odsúdili dnes v nórskom hlavnom meste Oslo tamojšieho známeho policajného vyšetrovateľa za to, že zámerne a systematicky dlhé roky podporoval dovoz hašišu do Nórska, pričom celkové množstvo drogy dosiahlo 13,9 tony.Šesťdesiatročný obžalovaný Erik Jensen, ktorý sa v súdnej sieni označil za nevinného, podľa názoru senátu vedel, že jeden z jeho informátorov pašuje do Nórska veľké množstvo hašišu, nič však proti tomu nepodnikol. Uznali ho preto za vinného zo spolupáchateľstva, a navyše aj z korupcie, pretože zneužíval svoje vedúce postavenie, a z viacnásobného porušenia zbrojnej legislatívy.Obžalovaný, ktorého zadržali pred troma rokmi, bol dovtedy považovaný v Nórsku za vyšetrovateľa s nekonvenčnými metódami a vynikajúcimi kontaktmi. Dostal dokonca ďakovný list od kráľovskej rodiny po tom, čo objasnil vlámanie do jej zámku, pri ktorom boli odcudzené vzácne starožitnosti.Súd však deväťročnú nečinnosť Jensena "ocenil" spomínaným trestom konštatujúc, že jeho konanie bolo ťažkým úderom pre dôveru občanov, od ktorej sú závislé polícia i právny štát. Proti vyšetrovateľovi vypovedal istý obchodník s drogami, ktorého súd poslal dnes na 15 rokov za mreže.Jensenov právny zástupca avizoval jeho odvolanie proti rozsudku.