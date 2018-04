UŽŠIE VEDENIE SMERU VYBRALO KANDIDÁTA NA MINISTRA VNÚTRA

Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico (vpravo) a Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Na snímke predseda strany SMER-SD Robert Fico (vpravo) a Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 23. apríla - Užšie vedenie Smeru-SD vybralo kandidáta na ministra vnútra. V utorok (24.4.) ho predloží predsedníctvu strany, ktoré musí nomináciu schváliť. Tiež ho oznámi prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi a koaličným partnerom. Aj o nominácii bude rokovať Koaličná rada, ktorá sa zíde v utorok v Národnej rade (NR) SR o 15.30 h. Oznámil to predseda Smeru-SD Robert Fico. Nepovedal, či je to meno, ktoré sa objavilo v médiách. Je to však osoba, ktorej strana dôveruje a ktorá rezort zvládne viesť."Jednoznačne sme došli k záveru, koho navrhneme predsedníctvu ako kandidáta Smeru-SD na post ministra vnútra. Je to človek, ktorý má našu plnú dôveru a profesionálne zvládne všetky výzvy, ktoré tento rezort prináša," vyhlásil na tlačovej konferencii v centrále strany Fico. Podľa stanov schvaľuje kandidáta na post ministra predsedníctvo. "My v tom máme jasno. Tento návrh predložíme zajtra na rokovanie predsedníctva, ale predtým sa toto meno dozvie prezident, predtým sa ho musia dozvedieť koaliční partneri. Takže zajtra na Koaličnej rade bude aj tento náš návrh predmetom diskusií," doplnil Fico.Nevie povedať, či v stredu (25.4.) na rokovaní vlády bude už prítomný nový minister. "Nie je to v mojich rukách. Menovanie ministra je v rukách prezidenta," uviedol Fico a pripomenul, že prezident nemôžu odmietnuť návrh predsedu vlády na vymenovanie člena vlády. "To, čo doručí predseda vlády, musí prezident rešpektovať," vyhlásil Fico.Post ministra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini. Ten trvá na tom, aby do čela rezortu nastúpil človek, ktorý nepotrebuje čas na zorientovanie sa a môže od prvého dňa plniť úlohy. V médiách sa objavili viaceré mená, ale najviac sa spomínala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková.