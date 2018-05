V 1.kole SP v Szegede sa predstaví 13 Slovákov, káštvorka v novej lodi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia SR na 1. kolo SP v Szegede:



ŽENY



Ivana Mládková K1 200 m a K1 500 m

Mariana Petrušová K1 1000 m a K1 5000 m



MUŽI



Ľubomír Beňo K1 200 m

Gábor Jakubík K1 500 m a K1 1000 m

Milan Fraňa K1 1000 m

Samuel Baláž, Tibor Linka K2 1000 m

Peter Gelle, Adam Botek K2 1000 m

Erik Vlček, Csaba Zalka K2 500 m

Peter Gelle, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka - K4 500 m

Samuel Baláž, Csaba Zalka, Milan Fraňa, Adam Botek - K4 500 m

Matej Rusnák C1 500 m a C1 1000 m

Bratislava 17. mája (TASR) - Trinásť slovenských rýchlostných kanoistov sa od piatka do nedele predstaví na úvodnom podujatí Svetového pohára v maďarskom Szegede. Premiéru na vrcholnom podujatí absolvuje štvorkajak v zložení Peter Gelle, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka. Gelle v tejto sezóne nahradil na poste "háčika" rekonvalescenta Denisa Myšáka.povedal pre stránku canoe.sk vedúci výpravy a športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky Filip Petrla.Káštvorka nasadne do úplne nového kajaka.dodal Petrla.Seniorskú premiéru na podujatí SP bude mať Csaba Zalka, ktorý sa v K4 na 500 m predstaví spolu so Samuelom Balážom, Milanom Fraňom a Adamom Botekom. V K2 pôjde na štart na rovnako dlhej trati s Vlčekom. Medzi ženami zase zažije krst ohňom mladá kajakárka Mariana Petrušová (K1 na 1000 m a 5 km).