V 1. polroku tohto roka rástli úvery domácnostiam aj podnikom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. októbra (TASR) - Zlepšujúca sa situácia na trhu práce, pokles úrokových sadzieb na nové historické minimá, ako aj snahy bánk zvyšovať objem poskytnutých úverov. Toto sú faktory, ktoré sa podpísali pod dynamický rast úverov domácnostiam v prvom polroku tohto roka. V správe o stave a vývoji finančného trhu to konštatuje Národná banka Slovenska. Materiál vzala dnes na vedomie vláda.Rast úverov domácnostiam však kolísal. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku zaznamenal významné zrýchlenie, v druhom štvrťroku sa dynamika úverovania mierne spomalila. Stále sa však pohybuje na historicky vysokých hodnotách. Za týmto vývojom možno hľadať opatrenia národnej banky týkajúce sa poskytovania úverov na bývanie. Banky totiž musia viac prihliadať na to, či bude klient schopný úver splácať, ľudia musia mať pri splácaní finančnú rezervu, ktorá sa postupne zvyšuje.skonštatovala NBS.Úvery na bývanie ku koncu júna tohto roka rástli 13-% tempom. Na historické minimá klesli aj úrokové sadzby, a to na 1,8 %. Banky pokračovali v súperení na trhu. Úverový trh si však rozdelili tri najväčšie banky.predpokladá NBS s tým, že pretrvávajúci rast je v súlade s rastovými tendenciami na trhu nehnuteľností.V prvom polroku tohto roka mierne klesla miera refinancovania úverov, podľa NBS sa však posilnil vplyv externých finančných sprostredkovateľov, ktorých podiel na nových úveroch na bývanie stúpol na 56 %. V segmente spotrebiteľských úverov zároveň banky posilnili svoje silné postavenie voči nebankovým veriteľom.Výraznejšie oproti minulému roku sa zrýchlil aj rast úverov podnikom. Rast úverov podnikom patril k najrýchlejším v rámci Európskej únie. Okrem nízkych úrokov sa pod to podpísal aj pozitívny ekonomický vývoj.skonštatovala NBS. Úvery si brali najmä podniky v oblasti priemyslu, komerčných nehnuteľností, ale aj dodávky energií. K oživeniu došlo aj v prípade úverov pre podniky v maloobchode, službách či v stavebníctve.Napriek tomu, že sa ľudia zadlžujú viac, banky nemajú problém so splácaním určitých úverov. Priaznivý vývoj zaznamenali úvery na bývanie, ktoré už takmer dva roky vykazujú nulovú až mierne zápornú čistú mieru zlyhania. Iná situácia je však v prípade spotrebiteľských úverov, pri ktorých miery zlyhania pokračovali v kontinuálnom raste.podotkla NBS.Priaznivé ekonomické podmienky sa prejavili aj na zvýšení kvality portfólia úverov podnikom. "Podiel zlyhaných úverov klesol a miery zlyhania dostali historicky nízke hodnoty," poznamenala NBS.Počas prvého polroka sa však prehĺbilo mierne riziko likvidity. "Najdôležitejšiu úlohu zohral rast dlhodobých úverov sprevádzaný poklesom likvidných cenných papierov. Časový nesúlad aktív a pasív, ako aj podiel úverov na vkladoch dosiahli historicky najvyššie hodnoty," doplnila NBS.