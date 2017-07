V 1 z 8 krajov dôjde po voľbách k zmene predsedu, ostatné sú otázne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. júla (TASR) - V jednom z ôsmich samosprávnych krajov zaručene dôjde po novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) k zmene na poste predsedu kraja. Bude to v Košickom kraji, kde súčasný šéf Zdenko Trebuľa oznámil, že kandidovať už nebude.Vo zvyšných siedmich krajoch je to otvorené. Voliči 4. novembra rozhodnú, či podporia súčasných predsedov, alebo si zvolia zmenu. Takmer všetci súčasní šéfovia krajov už potvrdili, že kandidovať opäť budú.Kandidatúru Juraja Blanára (Smer-SD) TASR potvrdili z úradu Žilinského kraja. Opätovný záujem o post už oznámil šéf Prešovského kraja Peter Chudík, predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška (obaja Smer-SD) aj doteraz jediný šéf Nitrianskeho kraja Milan Belica.Kandidatúru zatiaľ nevylúčil ani predseda Trnavského kraja Tibor Mikuš. Mal uviesť, že nevidí dôvod nekandidovať. Rovnako kandidatúru nevylúčil šéf Banskobystrického kraja Marian Kotleba. V priebehu najbližších dní by mal dať oficiálne stanovisko. V Banskobystrickom kraji je už viacero kandidátov, ale v hre je to, že sa napokon spoja v prospech jedného v záujme porazenia Kotlebu.O kandidatúre uvažuje aj predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo, ktorého kedysi podporovala široká pravicová koalícia. Dnes už to tak nie je.Voľby do VÚC budú v sobotu 4. novembra 2017 a budú jednokolové, nie dvojkolové ako v minulosti. Predvolebná kampaň sa už začala. Kandidáti môžu podávať kandidačné listiny najneskôr do 5. septembra. Na kampaň môžu minúť najviac 250.000 eur, politické strany pol milióna. Vo voľbách budeme vyberať nielen predsedov krajov, ale aj krajských poslancov.