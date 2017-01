V 10. etape Rely Dakar skončil Štefan Svitko na pódiu

Slovenský jazdec Štefan Svitko na KTM na trati 4. etapy 39. ročníka Rely Dakar zo San Salvador de Jujuy do bolivijskej Tupizy 5. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Juan 12. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko na KTM obsadil vo štvrtkovej 10. etape Rely Dakar výborné tretie miesto. Na trati z Chilecita do San Juan predviedol skvelú jazdu najmú v druhej časti 448 km dlhého meraného úseku a v cieli ho predstihli iba Francúz Michael Metge a Španiel Joan Barreda Bort. V celkovom poradí by sa mal po zverejnení oficiálnych výsledkov posunúť aspoň o päť miest vyššie a bude do 12. miesta.Po vynútenom dni voľna, keď museli organizátori pre masívny zosuv pôdy na argentínskom území zrušiť 9. etapu, čakali na jazdcov v prvej časti štvrtkového špeciálu najmä trialové sekcie. Viacerých favoritov počas etapy zradila navigácia a s výraznou stratou blúdili napríklad aj líder Sam Sunderland z Veľkej Británie na KTM, či druhý muž celkového poradia Čiľan Pablo Quintanilla na Husqvarne. Ten mal neskôr aj technické problémy s motorkou a napokon pre zdravotné problémy z pretekov odstúpil. Svitkovi sa zaváhania vyhli a tak sa pomaly predieral dopredu. Dlho si držal druhú pozíciu, až v záverečnom úseku klesol za Borta na tretie miesto. Na víťaza Metgeho stratil 1:19 min. Tretí bol aj vo štvrtej etape tohtoročnej rely.V piatok je na Dakare na programe 11. etapa zo San Juan do Rio Cuarto, motocyklisti prejdú spolu 759 km a meraný úsek má 288 km.