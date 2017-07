V 19. etape Tour de France triumfoval Nór Boasson Hagen

Víťazné gesto Nóra Edvalda Boassona Hagena (DDD) v cieli 19. etapy cyklistických pretekov Tour de France z Embrunu do Salon-de-Provence (222,5 km) 21. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

.@EBhagen essaye de sortir ! / Boasson Hagen attacks but still no gap! #TDF2017 pic.twitter.com/WBO21OQImA — Le Tour de France (@LeTour) July 21, 2017

výsledky 19. etapy (Embrun - Salon-de-Provence, 222,5 km):



1. Edvald Boasson Hagen (Nór./Dimension Data) 5:06:09 h

2. Nikias Arndt (Nem./Sunweb) +5 s

3. Jens Keukeliere (Bel./ORICA-Scott)

4. Daniele Bennati (Tal./Movistar)

5. Thomas De Gendt (Bel./Lotto Soudal)

6. Sylvain Chavanel (Fr./Direct Energie)

7. Elie Gesbert (Fr./Fortuneo - Ostaro)

8. Jan Bakelants (Fr./AG2R La Mondiale) všetci +17

9. Michael Albasini (Švaj./ORICA-Scott) +19

10. Pierre-Luc Perichon (Fr./Fortuneo - Ostaro) +1:32

Salon-de-Provence 21. júla (TASR) - Víťazom 19. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal Nór Edvald Boasson Hagen časom 5:06:09 h. Jazdec tímu Dimension Data sa presadil v najdlhšej etape TdF 2017, ktorá merala 222,5 km a viedla z Embrunu do Salon-de-Provence, v samotnom závere, keď unikol čelnej skupine. Na druhom mieste prišiel do cieľa Nemec Nikias Arndt zo Sunwebu, tretí finišoval Belgičan Jens Keukeleire z ORICA-Scott.V piatok sa zároveň rozhodlo o víťazoch vrchárskej a bodovacej súťaže. Zelený dres pripadne Austrálčanovi Michaelovi Matthewsovi zo Sunwebu, bodkovaný dres jeho tímovému kolegovi Francúzovi Warrenovi Barguilovi. Obom stačí prísť v zostávajúcom priebehu pretekov do cieľa v časovom limite.Po náročných predchádzajúcich dňoch mohli v 19. etape pomýšľať na etapový triumf viacerí šprintéri, keďže profil trate mal v závere rovinatý charakter. Favoriti na víťazstvo v celkovom hodnotení zase mohli pošetriť sily na sobotňajšiu časovku, ktorá sa môže ukázať z pohľadu boja o žltý dres ako rozhodujúca.Podľa očakávania sa od úvodu snažili viacerí cyklisti roztrhať pelotón, najskôr sa odtrhla osmička jazdcov, ale už na prvom kopci dňa Savines-Le-Lac ich šancu prekazili tímy BMC a Movistar. Úvodná vrchárska prémia tretej kategórie pripadla domácemu Romainovi Sicardovi z tímu Direct Energie.K úspešnému úniku prišlo necelých 200 km pred cieľom, pred druhou vrchárskou prémiou sa od pelotónu odpútal balík približne dvadsiatich cyklistov. Po dva body v súťaži vrchárov si napokon ako prvý prišiel na Côte de Bréziers ďalší Francúz Romain Hardy z Fortuneo - Oscaro. Pelotón si nechal ujsť túto skupinku v ďalšom priebehu etapy aj na rozdiel viac ako osem minút, na čele pracoval hlavne Sky spolu s aktuálnym lídrom celkového poradia Christopherom Froomeom.Aktivita na čele vzrástla s blížiacou sa šprintérskou prémiou v meste Banon. Pre dvadsať bodov si pohodlne prišiel Thomas De Gendt. Bodové rozdelenie v šprinte zároveň potvrdilo udržanie zeleného dresu pre Austrálčana Michaela Matthewsa až do záverečnej etapy. Tomu stačí už len prísť do cieľa v časovom limite, aby sa stal tretím austrálskym víťazom tejto kategórie. Podobný počin sa podarilo Robbiemu McEwenovi (2002, 2004, 2006) a Badenovi Cookeovi (2003).O prvé oddelenie vedúcej skupinky sa snažil Keukeleire, ale jeho útok rýchlo eliminovali. Väčší úspech mala trojica Kiserlovski, Sicard a Gesbert, ktorá vyštartovala v stúpaní na záverečný kopec dňa Col du Pointu. Po rozdelení bodov sa však skupinka opäť spojila. V 19. etape sa rozhodlo tiež o víťazovi vrchárskej súťaže, domácemu Warrenovi Barguilovi stačí podobne ako Matthewsovi prísť do cieľa.Pelotón medzi tým nejavil väčší záujem o aktivitu na čele, preto bolo jasné, že sa o víťazovi etapy rozhodne práve v tejto skupine. Boj o etapový vavrín sa začal naplno necelých 20 km pred cieľom, keď sa odtrhla deviatka cyklistov. Úniky sa darilo rýchlo eliminovať, tempo sa markantne zvýšilo tri kilometre pred cieľovou páskou. Boasson Hagen urobil v technickej časti rozhodujúci únik, na ktorý už nik nedokázal zareagovať.