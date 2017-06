V 2.kole komunálnych volieb v Taliansku dominovala pravica

Voľby v Taliansku,ilustračné foto Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Janov 26. júna (TASR) - Strany talianskeho pravicového bloku zaznamenali úspech vo voľbách do miestnych zastupiteľstiev, ktoré sa konali v nedeľu v 110 talianskych mestách. Vyplynulo to z čiastkových výsledkov tohto hlasovania.Agentúra Reuters uviedla, že triumf strán orientovaných na pravo od stredu môže predznamenávať porážku vládneho ľavicového bloku v blížiacich sa parlamentných voľbách. Víkendové hlasovanie sa považovalo za test popularity politických strán pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia začiatkom budúceho roku.Voľby sa konali v týchto mestách s viac ako 15.000 obyvateľmi, kde v prvom kole volieb - 11. júna - žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov.Najostrejšie bol sledovaný súboj o poslanecké kreslá v prístave Janov, ktorý býval baštou ľavice. Takmer isto sa však aj tu po 50 rokoch do vedenia prebojovali zástupcovia pravice.Kandidát podporovaný pravicovým bokom Ligou severu a stranou expremiéra Silvia Berlusconiho Forza Italia získal okolo 54 percent, pričom kandidát vládnej Demokratickej strany (PD) iba 46 percent hlasov.Právo voliť v tomto hlasovaní malo 4,3 milióna občanov. Volebná účasť bola podobne ako v prvom kole nízka.