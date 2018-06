V 2. kole ligy vynikla kladivárka Hrašnová. Splnila limit na ME

Na snímke kladivárka Martina Hrašnová. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Banská Bystrica 2. júna (TASR) - Ozdobou 2. kola atletickej ligy sa na banskobystrických Štiavničkách stalo kladivo v podaní Martiny Hrašnovej. Vo svojich prvých pretekoch v sezóne hodila 73,25 a splnila limit na ME v Berlíne.Hrašnová trikrát prekonala 70 m, okrem víťazného pokusu dosiahla aj 70,48 a 73,11. Za ňou skončila Nikola Lomnická so 67,47.Šprintér Ján Volko v domácej tohtoročnej premiére bol najrýchlejší na stovke s 10,19, no s neregulárnou podporou vetra až 4,6 m/s. Volko zvíťazil aj na 200 m s 21,01. V skoku do výšky otvoril sezónu Matúš Bubeník s 221 cm.V kladive dominoval Marcel Lomnický výkonom 74,45 m. Zaujímavé boli aj ďalšie disciplíny, jednou z nich bol beh na 800 m s víťazným Jozefom Repčíkom 1:51,86 min.