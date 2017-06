V 2. kole SP vo vodnom slalome nepostúpil z kvalifikácie kajakár Málek

Na snímke slovenský reprezentant Andrej Málek. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Výsledky kvalifikácie



C2 - 1. kolo: 1. Karlovský - Jáně (ČR) 108,78 (0), ... 7. Ladislav a Peter Škantárovci 113,64 (2), 11. Tomáš Kučera - Ján Bátik (všetci SR) 121,31 (8)



C1ž: 1. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 115,22 (0), ... 5. Monika Škáchová 120,89 (4), 20. Simona Maceková 130,38 (6), 27. Simona Glejteková (všetky SR) 136,69 (8), v 2. jazde 4. Glejteková 124,64 (2)



K1m: 1. Jiří Prskavec (ČR) 93,28 (0), 2. Jakub Grigar 93,94 (0), ... 25. Martin Halčin 97,11 (0), 48. Andrej Málek (všetci SR) 103,24 (6), v 2. kole nepostúpil 22. Málek 102,29 (8)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Augsburg 23. júna (TASR) - V semifinále 2. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode bude v nemeckom Augsburgu chýbať kajakár Andrej Málek. Zatiaľ z troch kategórii nepostúpil z kvalifikácie jedine on, najvyššie vo výsledkoch figuroval zo Slovákov druhý v poradí kajakárov Jakub Grigar. Ďalšie dve kategórie kajakárok a singlistov sú na programe popoludní.V debloch postúpilo do semifinále všetkých 14 štartujúcich lodí a mohla aj pätnásta, no bratia Pavol a Hochschornerovci na štart nenastúpili. Na 7. priečke Škantárovci a 11. Kučera s Bátikom sa v podstate len oboznámili s perejami pred dôležitým sobotným semifinále.Zo singlistiek po 1. kole postúpili do semifinále s 5. priečkou Monika Škáchová i s 20. Simona Maceková, k nim sa po 2. jazde pripojila aj Simona Glejteková.Medzi kajakármi potešil s 2. priečkou Jakub Grigar, keď ho od víťazného Čecha Prskavca delilo len 0,66 s. Na 25. mieste Martin Halčin s čistou jazdou medzi 25 bránkami taktiež hneď postúpil, no Andrejovi Málekovi nepomohla na postup ani druhá jazda.