V 2. štvrťroku sa v SR prenajalo 90.000 m2 priemyselných priestorov

Bratislava 14. augusta (TASR) – Obchodná aktivita na trhu slovenských priemyselných a logistických nehnuteľností v druhom štvrťroku 2017 vyústila do celkového objemu vyše 90.000 prenajatých štvorcových metrov (m2). Vyplýva to z aktuálnych údajov realitno-poradenskej spoločnosti JLL.Oproti prvému kvartálu si industriálny trh pohoršil o približne 26 %, naďalej si však podľa nej udržiava zdravé rozdelenie medzi novými zmluvami a obnoveniami nájomných zmlúv.Až 54 % z celkového objemu zabezpečili nové zmluvy (49.000 m2), zvyšok tvorili obnovenia nájomných zmlúv, a to v rámci troch parkov – Prologis Park Bratislava, Bratislava Logistics Park a Vector Park Bratislava (Svätý Jur).Od apríla do júna zaznamenala poradenská firma celkovo 16 transakcií. Tie najväčšie sa udiali v rámci portfólia developera Prologis, konkrétne v Prologis Parku Bratislava, kde sa jednak presťahovala logistická firma INTUON (22.000 m2) a zároveň spoločnosť NAY Slovensko obnovila súčasnú nájomnú zmluvu s výmerou zhruba 27.600 m2.zhodnotil vedúci oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností JLL Slovensko Samuel Šporka.Na konci druhého štvrťroka bolo na Slovensku 1,78 milióna m2 moderných priemyselných a logistických plôch. V tomto období bolo v rámci dvoch parkov dodaných približne 60.000 m2 novej plochy, a to v Prologis Parku Galanta (asi 56.000 m2) a v P3 parku Žilina (4300 m2). Oproti prvý trom mesiacom roka ide o zhruba 13-% pokles.Vo výstavbe sa aktuálne nachádza takmer 84.000 m2, z toho 36.500 m2 smeruje do regiónu západného Slovenska, 28.000 m2 do širšieho okolia Bratislavy, 14.000 m2 na stredné Slovensko a len 5000 m2 na východné Slovensko.Zo siedmich investičných transakcií, ktoré sa v celkovom objeme 154 miliónov eur uskutočnili na slovenskom trhu v prvom polroku 2017, boli v rámci industriálneho sektora uzatvorené tri zmluvy. Objemovo najväčšou transakciou bol predaj Auto Logistics Park v Lozorne developera CPI spoločnosti White Star Capital. V prvej polovici roka predal aj developer Prologis svoj priemyselný park v Novom Meste nad Váhom českému investičnému fondu Arete.