V 80 percentách vzoriek piva objavili zvyšky pesticídov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oldenburg 22. septembra (TASR) - Znepokojenie v radoch miliónov pivárov v Nemecku vyvolá zrejme správa dolnosaského Krajinského úradu pre ochranu spotrebiteľov a bezpečnosť (LAVES) so sídlom v Oldenburgu, podľa ktorej sa v 80 percentách vzoriek pív našli značné množstvá zvyškov pesticídov.S ohľadom na ochranu údajov inštitúcia nezverejnila síce názvy pív, ktorých sa odhalenie týka, avšak uviedla, že jej pracovníci našli stopy po rôznych pesticídoch v 18 z 22 odobratých vzoriek.Vzhľadom na fakt, že presné zloženie pív je neznáme vzhľadom na ochranu receptúry, ktorú výrobcovia prísne taja, nie je možné ani odvodiť pôvod pesticídov, o ktorých presnom množstve v jednotlivých druhoch úrad takisto neinformoval.Vyplýva to zo správ, ktoré s odvolaním sa na hovorkyňu inštitúcie priniesol dnes Severonemecký rozhlas (NDR).Dolnosaský krajinský minister pre ochranu spotrebiteľov Christian Meyer netajil, že ho spomínané výsledky šokovali, a hovoril o. Je znepokojujúce, ak sa v pive nájde napríklad glyfosát, povedal minister. Tento širokospektrálny herbicíd zaradila Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) v roku 2015 medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka. Zdravotné riziká pre konzumentov piva tak vlastne nemožno vylúčiť, dodal Meyer.Minister sa preto vyslovil za prísnejšie pravidlá pre využitie pesticídov a herbicídov a politiku nulovej tolerancie v tejto sfére. Pivo nesmie obsahovať žiadne zvyšky takýchto látok, podčiarkol a dodal, že by sa v poľnohospodárstve mali využívať výlučne látky, ktoré nie sú nebezpečné pre človeka ani pre životné prostredie.Konkrétne dôsledky však toto odhalenie mať nebude, pretože v prípade piva nie sú stanovené limitné maximálne hodnoty, takže vlastne z právneho hľadiska nedošlo k žiadnemu porušeniu predpisov. Ani samotný rezort nemôže podľa svojho hovorcu v tejto veci podniknúť žiadne kroky.