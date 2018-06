V Afganistane ozbrojenci Islamského štátu zabili päť policajtov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 8. júna (TASR) - Päť policajtov zabili príslušníci extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) pri piatkových útokoch v severoafganskej provincii Džúzdžán. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra DPA.Ďalší traja policajti utrpeli zranenia.K zrážkam s políciou, pri ktorých boli usmrtení i 11 členovia IS, došlo na niekoľkých kontrolných stanovištiach v okrese Darzáb.Ako pripomenula DPA, hlavný americký veliteľ v Afganistane generál John Nicholson v piatok oznámil, že americké jednotky zintenzívnia operácie proti bojovníkom Islamského štátu v Afganistane.Afganský prezident Ašraf Ghaní pritom vo štvrtok ohlásil týždňové prímerie s hnutím Taliban, ktoré sa má začať budúci utorok a časovo prekrývať so sviatkom na záver moslimského pôstneho mesiaca ramadán.Nicholson pripomenul, že Ghaního prímerie sa však netýka boja proti ozbrojencom napojeným na IS, do ktorého sú americké protiteroristické jednotky zapojené na východe Afganistanu.