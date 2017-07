V Afganistane značne stúpol počet náletov USA na ciele Talibanu a IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 18. júla (TASR) - Americké vzdušné sily v prvých šiestich mesiacoch tohto roka výrazne zvýšili počet svojich útokov namierených proti militantom z Talibanu a Islamského štátu (IS) v Afganistane. Vyplýva to zo štatistiky, ktorú dnes zverejnila armáda USA.Podľa týchto údajov použilo americké vojenské letectvo v Afganistane v prvom polroku 2017 celkovo 1634 rakiet alebo bômb. Je to viac ako dvojnásobok množstva kusov takejto munície použitých v tejto krajine za celý rok 2016.Uvedený počet je mierne nižší než v rovnakom období roku 2012, keď mali Spojené štáty v Afganistane ešte takmer 80.000 vojakov, píše agentúra DPA.Zintenzívnené vzdušné údery prišli v čase, keď afganské bezpečnostné sily zápasia s problémami v boji proti militantom, ktorí získavajú územia v rôznych častiach Afganistanu. USA a NATO zvažujú vyslanie ďalších jednotiek do krajiny, aby posilnili výcvik afganských policajtov a vojakov.V Afganistane dochádza súčasne k nárastu civilných obetí. Podľa polročnej správy OSN zverejnenej v pondelok sa počet civilistov zabitých alebo zranených pri leteckých útokoch zvýšil v prvom polroku o 43 percent v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 - na 232 mŕtvych a zranených. Správa uvádza, že americké nálety spôsobili 37 percent a afganské 48 percent z týchto obetí.