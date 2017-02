V Albánsku našli tonu marihuany, ukryvali ju pod domom

Foto: TASR Foto: TASR

Tirana 16. februára (TASR) - Albánska polícia dnes zatkla muža, ktorý pod svojím domom údajne schovával takmer 1,4 tony sušenej marihuany. Droga bola podľa polície v igelitových taškách ukrytých v pozemných tuneloch, ktoré muž vyhĺbil pod svojím domom v dedine v okrese Vlorë na juhozápade Albánska.Polícia dodala, že marihuana bola určená na vývoz do Talianska.Albánske úrady vlani celkovo zlikvidovali približne 2,5 milióna rastlín indickej konopy, čo je trikrát viac než rok predtým. Okrem toho tiež zhabali niekoľko ton marihuany určenej na vývoz do Talianska, Grécka, Kosova či Čiernej Hory. Ku konfiškáciám dochádzalo najmä na hraničných priechodoch či na lodiach smerujúcich do Talianska či Grécka.