V americkom Delaware sa vzbúrili väzni a zajali dozorcov

Skupina trestancov sa v stredu 1. februára 2017 vzbúrila vo väznici (na snímke) v americkom štáte Delaware a zajala piatich dozorcov. Po niekoľkých hodinách postupne prepustili dvoch rukojemníkov. K incidentu došlo okolo 10.30 predpoludním (16.30 SEČ) vo väznici v meste Smyrna. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Smyrna 2. februára (TASR) - Skupina trestancov sa v stredu vzbúrila vo väznici v americkom štáte Delaware a zajala piatich dozorcov. Po niekoľkých hodinách postupne prepustili dvoch rukojemníkov.K incidentu došlo okolo 10.30 predpoludním (16.30 SEČ) vo väznici v meste Smyrna. Dozorca v pavilóne C s približne 100 trestancami prostredníctvom vysielačky zalarmoval svojich kolegov, aby mu prišli na pomoc. Vzbúrenci napokon zajali dovedna piatich dozorcov.Prvého rukojemníka prepustili po približne štyroch hodinách. Zraneného rukojemníka previezli do nemocnice, avšak jeho zranenia údajne nie sú život ohrozujúce. Ďalšieho rukojemníka prepustili o niekoľko hodín neskôr.Polícia oznámila, že vyjednávanie so vzbúrencami vo väznici s približne 2500 väzňami pokračuje. Celý pavilón C však ostáva pod kontrolou vzbúrencov.Väznica v Smyrne je najväčším nápravnovýchovným zariadením pre mužov v štáte Delaware.