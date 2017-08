V Angole sa konajú parlamentné voľby

José Eduardo dos Santos. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luanda 23. augusta (TASR) - Angolčania si dnes volia svojich zástupcov do parlamentu krajiny. Nepriamo tým rozhodnú aj o svojom novom prezidentovi, nástupcovi Josého Eduarda dos Santosa, ktorý bol na čele tejto juhoafrickej krajiny 38 rokov, no o ďalší mandát sa už uchádzať nebude.Hlasovať v parlamentných voľbách je oprávnených zhruba 9,3 milióna Angolčanov. Viac ako 12.000 volebných miestností je otvorených od 08.00 h do 20.00 h SELČ, informovala agentúra DPA.O 220 poslaneckých kresiel sa uchádza viacero politických strán. Očakáva sa však, že s výrazným náskokom zvíťazí Dos Santosove vládnuce Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly (MPLA), ktoré je v krajine pri moci od vyhlásenia jej nezávislosti od Portugalska v roku 1975. Naopak, rozdelená a podfinancovaná opozícia vrátane bývalej povstaleckej opozičnej strany Národný zväz za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA) má pomerne malú šancu získať v parlamente výraznejší počet kresiel.Víťazná strana následne zvolí nového prezidenta. Kandidátom MPLA je súčasný minister obrany Joao Lourenco (63). Toho si strana vybrala ešte začiatkom roka, keď 74-ročný dos Santos oznámil, že sa o ďalší mandát už uchádzať nebude.Mnohí Angolčania dúfajú, že práve zmena hlavy štátu by pre ich chudobnú krajinu, ktorej zhruba tretina populácie žije podľa Svetovej banky z menej než dvoch eur na deň, mohla byť akýmsi začiatkom novej éry.Dos Santosovi sa pripisuje zásluha na vytváraní veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, ako aj na tom, že sa z tejto chudobnej krajiny stal kľúčový producent ropy. Zároveň je však obviňovaný z rodinkárstva a zneužívania súdneho systému.