V ankete Homofób roka zabojujú o titul aj Fico, Matovič či Sulík. Vlaňajším víťazom bol Kotleba

Hlasovať môže každý

Vlaňajším víťazom bol Kotleba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 20. mája 2017 - Medzi nominovanými na anticenu Homofób roka sú premiér Robert Fico, poslanec Anton Hrnko aj predstavitelia opozície Igor Matovič, Richard Sulík či Daniel Lipšic.Agentúru SITA o tom pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii informoval Peter Weisenbacher z Inštitútu pre ľudské práva (IĽP). O víťazovi ankety rozhodne hlasovanie na internete, meno držiteľa tohtoročného titulu zverejnia v auguste.Organizátormi 5. ročníka ankety sú neziskové organizácie Inštitút ľudských práv a Dúhové Slovensko.„Do hlasovania sa môže zapojiť každý na webstránke ludskeprava.sk/homofob až do pondelka 18. júna. Aj takýmto spôsobom môžu všetci povedať, že homofóbia nie je v spoločnosti prípustná a ľudí z LGBT komunity si vážime,“ informovala Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.„Je príznačné, že výroky, ktoré sa na základe podnetov verejnosti do ankety dostali, sa presúvajú od extrémistov k tzv. mainstreamovým politikom. V súčasnosti sme svedkami akejsi štandardizácie šírenia nenávisti voči menšinám vo verejnom diskurze,“ povedal Weisenbacher a dodal, že zároveň pociťuje narastajúcu citlivosť verejnosti voči takýmto činom.Organizátori ankety v tlačovej správe uviedli, že počet ľudí, ktorí sa do projektu zapájajú, z roka na rok narastá. Vlani toto číslo presiahlo počet 16-tisíc ľudí.Vlaňajším víťazom ankety sa stal Marian Kotleba. Titul mu priniesol výrok: „Zavedieme pravidlá na kontrolu obsahu médií, nedovolíme, aby boli deti oblbované zvrátenosťami“.Anticenu v minulosti získali aj hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík, vtedajší poslanec Štefan Kuffa či Konferencia biskupov Slovenska.