V apríli sa na Slovensku vyrobil desaťmiliónty automobil

Na snímke zľava viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) Július Hron, výkonný viceprezident ZAP SR Alexander Matušek, viceprezident ZAP SR Pavol Prepiak, viceprezident ZAP SR Ľubomír Šooš počas tlačovej konferencie Zväzu automobilového priemyslu SR (ZAP SR) k finálnym výsledkom vo výrobe automobilov za rok 2016, 27. apríla 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 27. apríla (TASR) – V minulom roku sa na Slovensku vyrobilo 1.043.237 automobilov, čo je o necelých 5000 kusov viac ako v roku 2015. Informoval o tom dnes Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR. V apríli tohto roka zase vyšlo z výrobnej linky už desaťmiliónte slovenské auto.Predstavitelia zväzu na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave poukázali na to, že automobilová výroba na Slovensku má stále rastúci trend. Aj vlani si udržala pozíciu z roka 2015, keď počet vyrobených automobilov prvýkrát prekročil hranicu 1 milión kusov. Jej presiahnutie sa pritom očakáva aj tento rok.S počtom 192 vozidiel na 1000 obyvateľov si Slovensko naďalej s výrazným náskokom udržuje pozíciu lídra v počte vyrobených automobilov na hlavu.zdôraznil prezident ZAP Juraj Sinay.Doplnil, že registrácie nových automobilov od januára do marca tohto roka vzrástli medziročne o 13,9 %.zhodnotil.Medzi strategické ciele ZAP patrí podpora rastu podielu aplikovaného výskumu a vývoja. Nevyhnutná je podľa Sinaya aj podpora rozvoja subdodávateľov a za akútnu označil tému prichádzajúcej digitalizácie výroby a logistiky.Zároveň upozornil na to, že automobilový priemysel dlhodobo bojuje s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Pozornosť treba podľa zväzu upriamiť na rozvoj technických zručností detí a mládeže a na dôsledné implementovanie zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.Zástupcovia ZAP sú presvedčení, že tento proces nepodporuje ani materiál Učiace sa Slovensko, ktorý spracovalo ministerstvo školstva. Vzniká podľa nich izolovane od ostatných stratégií, nestanovuje priority ani časovú os, zvyšuje liberalizáciu a nerieši potreby praxe najmä v oblasti stredného odborného vzdelávania.uviedol viceprezident ZAP Július Hron.Z postu výkonného viceprezidenta ZAP odstúpil Jaroslav Holeček a jeho pozíciu bude ďalej zastávať Alexander Matušek.