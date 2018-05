V apríli vybral štát na mýte 17,77 milióna eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. mája (TASR) - Vodiči nákladných áut uhradili v apríli za jazdu po spoplatnených úsekoch ciest na mýte 17,77 milióna eur. V porovnaní so štvrtým mesiacom minulého roka to znamenalo nárast o 12,6 %. Vyplýva to z najnovších údajov mýtnej spoločnosti SkyToll.Na spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest sa v apríli vybralo mýto vo výške 11,99 milióna eur a na spoplatnených úsekoch ciest prvej triedy to bolo 5,77 milióna eur.doplnil manažér pre komunikačnú stratégiu a PR firmy SkyToll Anton Bódis.Dňom s najvyšším výberom za sledovaný mesiac bol podľa jeho slov 23. apríl so sumou 854.025 eur.vyčíslil. V porovnaní s marcom tohto roka je to o 2157 vozidiel viac.Celkovo bolo v elektronickom mýtnom systéme k 30. aprílu 2018 zaregistrovaných 263.808 palubných jednotiek. Oproti marcu sa tak ich počet zvýšil o 1893 kusov.uviedol Bódis.