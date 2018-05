V apríli zbankrotovalo 960 Slovákov

Ilustračné foto Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - V apríli 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 960 osobných bankrotov. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., (CRIF SK), ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, v medziročnom porovnaní s aprílom 2017 s 38 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to až 25-násobne viac.Od začiatku tohto roka do konca štvrtého mesiaca na Slovensku zbankrotovalo už 3864 ľudí.uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.V apríli 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 222, najmenej v Trnavskom kraji – 58. Ako u mužov, tak aj u žien, najväčšou skupinou dlžníkov s vyhláseným osobným bankrotom boli ľudia vo veku 40 – 49 rokov.Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote, ktoré boli vyhlásené v apríli 2018, vyplýva, že až 950 dlžníkov (98,96 %) si na svoje oddlženie zvolila formu konkurzu, pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 10 dlžníkov (1,04 %). V apríli 2018 bolo 88,96 % osobných bankrotov vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 11,04 % osobných bankrotov bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb - podnikateľov.Z celkového počtu osobných bankrotov v apríli 2018 pripadalo 570 na mužov a 390 na ženy. Najväčšou skupinou dlžníkov so 196 osobnými bankrotmi boli muži vo veku 40 – 49 rokov; najviac žien so 123 osobnými bankrotmi bolo tiež vo veku 40 – 49 rokov. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli 2018, malo 4,74 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,08 % dlžníčok.TASR informovala spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.