V Archeoskanzene Modrá sa uskutoční zaujímavé podujatie

Bratislava/Modrá 10. augusta (TASR) – Návratom do čias Veľkej Moravy je podujatie Veligrad 2017 s podtitulom Boj o hradisko. Uskutoční sa 12. a 13. augusta v Archeoskanzene Modrá neďaleko mesta Uherské Hradiště v prihraničnej Morave.Víkendový program 12. ročníka Veligradu v skanzene z dávnej minulosti (9. storočie) bude v réžii skupiny Velkomoravané, ktorá okrem bitky o hradisko predvedie turnaj a ďalšie bojové ukážky. Návštevníci uvidia aj Veľkomoravský trojboj, detskú bitku i ukážky dobového života. Nechýba komentovaná prehliadka hradiska a prednáška o živote na Veľkej Morave.Podľa starostu Modry Miroslav Kovaříka do Archeoskanzenu príde ročne takmer 100.000 návštevníkov. Areál nadväzuje priamo na dobu Veľkej Moravy, i keď tam boli aj nálezy keltské, germánske, z lineárnej kultúry a doby bronzovej. Ale obdobie Veľkej Moravy je v historických nálezoch dominantné.uviedol pre TASR Kovařík.Vedľa čiastočne opevneného a najväčšieho slovanského areálu v Európe z čias uvedenej významnej etapy našich národných dejín sú aj ďalšie lákadlá pre návštevníkov. Je to vlani vybudované Centrum slovanských tradícií, kde možno spoznať zariadenie dvojkotlovej pálenice s najmodernejšou technológiou. Nechýba v ňom tržnica so sušeným ovocím, keramickými a inými remeselnými aj ďalšími regionálnymi výrobkami. V podzemí je salón vín a na poschodí expozícia zameraná na gurmánstvo, históriu jedla, vína a páleníctva v ľudovom prostredí.Ešte atraktívnejší je areál Živá voda s tunelom v hĺbke 3,5 metra pod vodnou hladinou, kde možno sledovať desiatky druhov rýb. Vonku je prírodné kúpalisko aj expozícia charakteristických moravských, lužných, stepných bylín a drevín.