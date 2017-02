V areáli bývalej Cvernovky budú pokračovať asanačné práce

Budova pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Foto: Nadácia Cvernovka Foto: Nadácia Cvernovka

Bratislava 6. februára (TASR) – V areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne bude developerská spoločnosť YIT Slovakia od utorka 7. februára pokračovať v asanácii vybraných objektov. Ide o objekty a búracie práce, na ktoré má spoločnosť právoplatné povolenia a ktoré sú zároveň v súlade s platnými nariadeniami mestskej časti Ružinov. Samotnej asanácii bude predchádzať odpojenie dotknutých objektov od všetkých inštalačných sietí, teda od plynu, vody a elektriny.informuje TASR developerská spoločnosť YIT. Práve tento architektonický ateliér vyhral urbanisticko-architektonickú súťaž na riešenie predmetného územia. Víťazný návrh vybrala ešte minulý rok odborná porota spomedzi 12 nominovaných ateliérov zo Slovenska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva.Návrh ateliéru Compass predpokladá výškovo primeranú mestskú zástavbu, s pozvoľným zvyšovaním smerom od Košickej ulice. Ponúka tri mestské bloky s poloverejnými priestormi, ale zároveň verejné námestie v okolí Pradiarne.priblížil pre TASR pri vyhlasovaní výsledkov v decembri minulého roka architekt Juraj Benetin z víťazného ateliéru. Jeho kolega Matej Grébert doplnil, že návrhom chceli do prostredia v zastavanom území priniesť novú kvalitu, vytvoriť nové priestory, prepojenia a skratky a nechať vyniknúť Pradiareň a objekt silocentrály, ktoré by nemali byť zastavané.Podľa člena poroty a architekta Igora Marka prináša tento návrh tradičný mestský blok, výnimočný fantastickým verejným priestorom.povedal Marko, podľa ktorého pri výbere rozhodlo aj to, že návrh sa dá ľahko komponovať s ostatnou okolitou historickou zástavbou.