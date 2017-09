V areáli Zemplínskeho múzea zrealizujú odchyt netopierov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ján Siman

Michalovce 13. septembra (TASR) - Zemplínske múzeum (ZM) v Michalovciach pripravilo na dnes zaujímavé premiérové podujatie Noc netopierov. V spolupráci so Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku by chceli začať novú tradíciu spoznávania prírody.Pripravené sú aktivity pre deti, prednáška vedená chiropterológom Martinom Ceľuchom a ukážka odchytu netopierov v areáli múzea. "Prírodné témy bývajú lákadlom tak pre deti, ako aj pre dospelých. Priblíženie si divokých tvorov, ktoré obývajú nielen lesné ekosystémy, ale sú tajomnými spoluobyvateľmi našich mestských sídlisk, si rozhodne zaslúži pozornosť verejnosti," informovala o tom Milica Tomková zo ZM.Ľudia sa totiž podľa jej ďalších slov vzdialili od prírody. "Tá si však neprestáva zachovávať schopnosť koexistovať s človekom bez ohľadu na to, ako veľmi jej ubližuje. Netopiere sú súčasťou tohto komplexného systému. Nažívajú tu s nami a musia sa asimilovať na podmienky vzniknuté ľudskou činnosťou - tie dobré aj zlé," priblížila s tým, že Noc netopierov má pomôcť zvýšiť vedomie o týchto drobných, ale užitočných tvoroch.Akcia sa uskutoční v areáli múzea a budove prírodovednej expozície (niekdajšia koniareň) so začiatkom o 17.30 h. "Táto udalosť je zároveň vhodnou príležitosťou na opätovné sprístupnenie prírodovednej expozície múzea, ktorá bude fungovať v špeciálnom režime," uzavrela Tomková.