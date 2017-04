V Arkansase popravili štvrtého odsúdeného na smrť za osem dní

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. apríla (TASR) - V americkom štáte Arkansas popravili v noci na dnes už štvrtého odsúdeného na smrť za ostatných osem dní. Tridsaťosemročného Kennetha Williamsa vyhlásili za mŕtveho vo štvrtok o 23.05 h miestneho času (dnes 06.05 h SELČ) - 13 minút po podaní smrtiacej injekcie. Arkansas sa poponáhľal s popravami, aby ich stihol uskutočniť, kým vyprší lehota použiteľnosti jednej zo smrtiacich látok.Reportér tlačovej agentúry AP, ktorý bol svedkom štvrtkovej popravy, povedal, že odsúdený sa po podaní smrtiacej injekcie s chirurgickým sedatívom midazolam ešte 20-krát mykol. Podľa hovorcu väznice Cummins Unit vo Varneri sa trhal približne desať sekúnd.Arkansas mal naplánovaných osem popráv počas 11 dní, kým mu v nedeľu vyprší lehota použiteľnosti jednej zo smrtiacich injekčných látok. Bol by to najvyšší počet v takom krátkom období, odkedy Najvyšší súd USA obnovil v roku 1976 trest smrti, ale súdy vydali príkazy na odloženie štyroch popráv.V rámci tejto série bola v pondelok vykonaná aj prvá dvojitá poprava (dvoch ľudí naraz) v USA od roku 2000.Arkansaské orgány označili tieto popravy za "úspešné" a uviedli, že všetci odsúdenci zomreli do 20 minút od podania injekcie. Upozornili, že v niektorých amerických štátoch používajú iné smrtiace narkotiká a od ich podania do smrti odsúdeného uplynie 43-120 minút.Muž, ktorého dnes popravili, bol odsúdený na smrť za zabitie väzenského strážcu pri úteku z väzenia v sude s kuchynským odpadom v roku 1999. Vo väzení si odpykával doživotný trest za vraždu univerzitnej roztlieskavačky v roku 1998." uviedol vo vyhlásení vydanom po poprave guvernér štátu Asa Hutchinson.