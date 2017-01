V Astane sa začali rokovania o ozbrojenom konflikte v Sýrii

Hlavné mesto Kazachstanu Astana. Foto: teraz.sk Foto: teraz.sk

Astana 23. januára (TASR) - Za účasti sýrskej vládnej delegácie a predstaviteľov približne 15 povstaleckých zoskupení sa dnes v kazašskej Astane začali dlhoočakávané rokovania o urovnaní ozbrojeného konfliktu v Sýrii.Zúčastňujú sa na nich aj delegácie z Iránu, Ruska, Turecka a USA, ako aj osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan De Mistura.Za posledný rok ide o prvé priame rokovanie medzi predstaviteľmi sýrskej vlády a ozbrojenej opozície. Koná sa v hoteli Rixos v Astane. Rozhovory by sa mali sústrediť na konsolidáciu krehkého prímeria, ktoré v Sýrii platí od 30. decembra 2016.Povstalecké hnutia pritom nemajú spoločnú rokovaciu platformu a nevybrali spomedzi svojich delegátov ani vedúceho delegácie.Opozícia pred začatím rokovaní dala najavo, že s vládnou delegáciou chcú hovoriť len o podmienkach zachovania nestabilného prímeria, ktoré pred časom vyjednali Rusko a Turecko a porušujú ho najmä Iránom podporované milície - bojujúce v tomto konflikte na strane sýrskej vládnej armády.Sýrska vládna delegácia uviedla, že aj keď väčšina členov opozičnej delegácie sú zástupcovia ozbrojených skupín považovaných Damaskom za "teroristov", je pripravená rokovať s protivládnymi povstalcami, ktorí zložia zbrane a vstúpia do rokovaní o zmierení.Medzičasom hlavná zo sýrskych opozičných skupín - Slobodná sýrska armáda (FSA) - tieto podmienky odmietla a uviedla, že jej cieľom je ukončiť vládnutie sýrskeho prezidenta Bašára Asada prostredníctvom procesu politickej transformácie pod dohľadom OSN.Hovorca delegácie sýrskej opozície Jahjá Arídí vyhlásil, že "nebudeme vstupovať do politických diskusií. Všetko sa bude zameriavať na dodržiavanie prímeria a zmiernenie utrpenia Sýrčanov v obliehaných oblastiach, prepustenie zadržaných osôb a poskytovanie pomoci".Obvinil tiež sýrsky režim že "má záujem na odvrátení pozornosti od týchto problémov". Upozornil, že "ak si sýrsky režim myslí, že naša prítomnosť v Astane je naša kapitulácia, klame sám seba."Hovorca vysvetlil, že je ťažké "stretnúť sa s tými, ktorí zaútočili na svoju krajinu a naďalej v nej zabíjajú, a s režimom, ktorý nedodržal prímerie a pokračuje vo svojej politike ničenia a zabíjanie svojich ľudí".Sýrska vláda dlhý čas odmietala obvinenia, že využívala svoju prevahu v podobe bojového letectva aj na bombardovanie civilmi obývaných oblastí, ktoré ovládala opozícia. Zo spáchania vojnových zločinov však vyšetrovatelia OSN obvinili nielen sýrsky režim, ale aj opozičných povstalcov.Delegácia sýrskej opozície čelila obrovskému tlaku zo strany svojho regionálneho podporovateľa Turecka, aby sa na rokovaniach v Astane zúčastnila.