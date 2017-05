V Astane sa začína štvrté kolo rokovaní o urovnaní situácie v Sýrii

Osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 3. mája (TASR) - Na rokovania o urovnaní ozbrojeného konfliktu v Sýrii dnes do kazašskej Astany pricestoval osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Sýriu Staffan De Mistura. Informoval o tom hovorca kazašského ministerstva zahraničných vecí. V Astane sú už aj členovia americkej, jordánskej, ruskej a tureckej delegácie.Ako uviedla agentúra TASS, v poradí štvrté kolo rokovaní o urovnaní situácie v Sýrii sa bude v Astane konať dnes a vo štvrtok. Svoju účasť na nich potvrdili krajiny garantujúce dodržiavanie dohody o zastavení paľby v Sýrii: Irán, Rusko a Turecko. Zúčastnia sa na nich aj predstavitelia OSN, Jordánska a USA, ako i zástupcovia sýrskej vlády a ozbrojenej sýrskej opozície.Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov minulý týždeň vyslovil predpoklad, že nové kolo rokovaní o urovnaní situácie v Sýrii by sa v Ženeve mohlo konať po 20. máji. Dodal tiež, že stanovenie presného termínu ženevskej schôdzky podľa Moskvy závisí od výsledku štvrtého rokovaní v Astane.Bogdanov naznačil, že De Mistura po astanskej schôdzke bude chcieť zavítať do viacerých štátov a nevylúčil ani cestu do Moskvy. De Mistura podľa neho má predstavu, aké kroky treba podniknúť po rokovaniach v Astane a chce ich realizovať do začiatku pôstneho mesiaca ramadán.Pôstny mesiac moslimov tento rok trvá od 27. mája do 25. júna.