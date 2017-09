V Aténach demonštrovali za zavraždených aktivistov, zasahovala polícia

Demonštranti počas pochodu v Aténach za zavraždených aktivistov hádzali na policajtov zápalné fľaše, tí použili slzotvorný plyn. Grécko, 16. septembra 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 17. septembra (TASR) - Približne 3000 ľavicových aktivistov a migrantov sa v sobotu večer zišlo v centre Atén, aby si uctili pamiatku dvoch aktivistov zavraždených neonacistami. Počas pochodu ulicami Atén sa demonštranti vyzbrojení zápalnými fľašami dostali do stretu s políciou, ktorá proti nim použila slzotvorný plyn.Ako informovala agentúra AP, prvým z aktivistov, ktorých si svojím pochodom uctili, bol grécky aktivista a raper Pavlos Fyssas zavraždený pred štyrmi rokmi zavraždil sympatizantom neonacizmu. Zhromaždení vzdali hold aj americkej aktivistke Heather Heyerovej, ktorá prišla o život v auguste, keď do nej počas demonštrácie v meste Charlottesville v americkom štáte Virgínia zámerne narazil autom mladý neonacista.Demonštranti sa z aténskeho námestia Syntagma vydali k budove amerického veľvyslanectva, pričom prechádzali aj popred budovu krajne pravicovej strany Zlatý úsvit.Polícia demonštrantom nedovolila, aby sa priblížili k straníckej centrále Zlatého úsvitu, a to tak, že v jej okolí rozostavila policajné autá a mikrobusy. V reakcii na to demonštranti začali hádzať zápalné fľaše, na čo polícia reagovala slzotvorným plynom.Následne sa väčšina demonštrantov rozišla. Malá skupina z nich však pokračovala v hádzaní zápalných fliaš smerom k budove policajnej stanice. Troch spomedzi týchto útočníkov polícia zadržala.V pondelok sa podobná demonštrácia uskutoční aj v lokalite Keratsini na predmestí Atén, kde bol Pavlos Fyssas, známy pod menom Killah P., dňa 18. septembra 2013 na smrť dobodaný.Fyssasova smrť bola pre Grécko šokom a vyvolala vlnu odsúdenia aj v zahraničí. Táto vražda tiež podnietila gréckych poslancov, aby prijali osobitný zákon, ktorým pripravili Zlatý úsvit o štátne príspevky. Zákon totiž predpokladá zastavenie toku peňazí zo štátnej pokladnice pre každú politickú stranu, ktorej vedenie alebo aspoň desatina jej členov skončí za mrežami v súvislosti s obvinením z organizovaného zločinu.