V Aténach protestovali proti použitiu termínu Macedónsko

Snímka z miesta demonštrácie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 4. februára (TASR) - Z iniciatívy nacionalistických a náboženských subjektov sa v Aténach konala v nedeľu demonštrácia, na ktorej stovky tisícok Grékov z celej krajiny skandovali Macedónsko je grécke a len grécke.Na masovej akcii sa zúčastnili aj konzervatívni a pravicovopopulistickí politici, či biskupi z rôznych častí krajiny Helénov.Jedným z hlavných rečníkov na mítingu bol svetoznámy grécky skladateľ Mikis Theodorakis (92), ktorý okrem iného podľa tlačovej agentúry DPA vyhlásil:Policajné zdroje odhadli počet účastníkov na 140.000, organizátori však hovorili o takmer milióne demonštrantov.Grécki novinári odhadovali, že sa na najväčšom mítingu v Aténach v ostatných rokoch vôbec zúčastnilo asi 300.000 ľudí.V ankete, ktorej výsledky zverejnili v nedeľu konzervatívne noviny Kathimerini, sa 71 percent respondentov vyjadrilo odmietavo k použitiu slova Macedónsko v názve susednej krajiny v akejkoľvek forme.Za možný označil posun v riešení 26-ročného sporu medzi Gréckom a Macedónskom ohľadom názvu postjuhoslovanskej republiky začiatkom týždňa hovorca Organizácie Spojených národov Farhan Haq. Podľa jeho slov došlo kv príslušnom dialógu.Atény a Skopje sa predtým dohodli na zintenzívnení rokovaní s cieľom dospieť k dohode v spore, ktorý blokuje ambície malej, no strategicky položenej bývalej juhoslovenskej republiky na vstup do NATO a Európskej únie.Grécko sa domnieva, že názov Macedónsko naznačuje územné nároky na rovnomenný severogrécky región. V Solúne v januári demonštrovali stovky tisícok Grékov proti tomu, aby susedná krajina v rámci dohody o ukončení sporu mohla v rámci svojho názvu použiť aj slovoMacedónsko pri tom v januári oznámilo ďalšie dva kroky, ktoré by mali prispieť k urýchleniu riešenia predmetného sporu s Gréckom. Tak medzinárodné letisko v macedónskej metropole Skopje, ako aj diaľnica spájajúca macedónsku metropolu s macedónsko-gréckou štátnou hranicou nebudú už niesť v budúcnosti meno Alexandra Veľkého.Osobitný vyslanec OSN Matthew Nimetz, ktorý v uplynulých dňoch opäť rokoval s predstaviteľmi oboch krajín, mal už skôr po stretnutí s vyjednávačmi v New Yorku predložiť päť návrhov na budúci názov Macedónska, a to Republika Nové Macedónsko, Republika Severné Macedónsko, Republika Horné Macedónsko, Republika Vardarské Macedónsko a Republika Macedónsko (Skopje).On sám odmietol uviesť detaily o návrhoch, avšak označil za reálne očakávania, že výrazbude v určitej podobe figurovať v oficiálnom názve tejto bývalej juhoslovanskej republiky.