V Atlantiku sa zrodil ďalší hurikán. Irma sa môže vyrovnať Harveymu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miami 31. augusta (TASR) - Na hurikán druhej kategórie dnes zosilnela tropická búrka Irma, ktorá sa momentálne nachádza vo východnom Atlantiku. Informovalo o tom americké Národné centrum pre hurikány (NHC), ktoré nevylúčilo, že Irma môže pri postupe ku karibskej oblasti ešte viac zosilnieť.Hurikán Irma sa zrodil ešte v nedeľu ako tzv. tropická vlna neďaleko pobrežia západnej Afriky, ktorá sa v silnom pasátovom prúdení stala organizovanejšou. Systém v stredu dosiahol silu tropickej búrky a tá sa dnes nečakane rýchlo stala hurikánom druhej kategórie, ktorý sprevádza vietor s nárazmi 155 kilometrov za hodinu.Od 17.00 h SELČ sa centrum búrky nachádzalo približne 1050 kilometrov západne od súostrovia Kapverdy. Búrka sa pohybuje smerom na severozápad a do Karibiku by mohla doraziť na budúci týždeň.Eric Blake z NHC uviedol, že Irma zosilnenia rýchlejšie ako sa predpokladalo, pretože atmosférický systém sa pohyboval pomalšie, pričom bol o niečo južnejšie od predpovedanej dráhy, čo mu umožnilo zostať nad teplejším oceánom.Očakáva sa, že Irma sa v piatok dostane nad chladnejšie vody, čo by malo dočasne zastaviť jej rast, no potom sa opäť presunie nad teplejšie oblasti. NHC predpovedá, že Irma sa na budúci týždeň môže stať až hurikánom štvrtej kategórie rovnako ako jej predchodca Harvey, ktorý spustošil americký štát Texas.Podľa aktuálnej prognózy NHC by hurikán mohol v utorok doraziť k súostroviu Malé Antily, ale to je zatiaľ neisté. Niektoré modely totiž naznačujú, že Irma sa môže Karibiku úplne vyhnúť.