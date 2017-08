V auguste možno navštíviť niektoré múzeá SNM aj netradične v pondelok

Na snímke budova Slovenského národného múzea v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. augusta (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) ponúka niekoľko možností k augustovej návšteve svojich múzeí otvorených v netradičnom čase - v pondelok.uvádza vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM v Bratislave Zuzana Vášáryová.Múzeum židovskej kultúry (MŽK) v Bratislave je zamerané na vývin duchovnej a hmotnej židovskej kultúry a dokumentáciu holokaustu na Slovensku. K hlavným aktivitám múzea patrí zbierková, dokumentačná a prezentačná činnosť. Chráni pred zničením, zabudnutím alebo vývozom do zahraničia trojrozmerné judaiká, dokumenty, obrazy a spomienkové predmety. Stála expozícia oboznamuje s dejinami a kultúrou Židov na území Slovenska od dôb Veľkomoravskej ríše. Troj- a dvojrozmerné exponáty približujú každodenný život tohto obyvateľstva, židovské sviatky, interiér synagógy a osobnosti židovského pôvodu, ktoré preslávili Slovensko. Časť expozície je venovaná pamiatke približne 70.000 obetí holokaustu zo Slovenska.Pod MŽK patrí Múzeum holokaustu v Seredi so vzdelávacím strediskom. V priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora má dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na našom území. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkým zavraždeným Židom zo Slovenska. Predstavuje autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky v druhej svetovej vojne, keď táborom prešlo asi 16.000 Židov, z nich väčšina bola zavraždená. Je tam aj dobytčí vagón, v ktorom deportovali Židov do koncentračného tábora Auschwitz.Múzeum slovenskej dediny v Martine je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia. V areáli je 145 objektov obytného, hospodárskeho, technického, spoločenského a sakrálneho charakteru. Časť z nich je interiérovo zariadená a sprístupnená návštevníkom.V tomto martinskom priestore sídli aj Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Najmladšie múzeum SNM prezentuje pôvod a dejiny Rómov od odchodu ich predkov z indickej pravlasti až po príchod do Európy. Osobitnú pozornosť venuje prítomnosti Rómov na našom území a vplyvu prelomových historických udalostí na ich spoločenstvo.Národopisná expozícia v prírode - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstavuje ucelenú podobu základných životných podmienok Ukrajincov na Slovensku. V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem typov obydlí sú tu všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie stavby aj s náradím. Technicko-priemyselné budovy reprezentuje vodný a veterný mlyn, vodná píla a iné objekty pri potoku. Z kultových stavieb je tam drevená cerkva (1766) z Novej Polianky (Mergeška) s bohatou interiérovou výzdobou.Múzeum rusínskej kultúry v Prešove zhromažďuje, ochraňuje, spracováva, sprístupňuje verejnosti a zhodnocuje dôkazy o hmotnej a duchovnej existencii i aktivitách rusínskeho obyvateľstva. Výstava približuje ich každodenný život v historických súvislostiach novodobých dejín, kultúry odievania, tradícií stravovania, ľudovej remeselnej výroby a sakrálnej architektúry. Zbierka makiet Ladislava Cidylu sú verné zmenšeniny vzácnych drevených sakrálnych stavieb (cerkvi) zo severovýchodného Slovenska, ktoré navštevujú turisti z celého sveta.