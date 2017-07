V auguste v Kežmarku vymenia rozvody tepla a teplej úžitkovej vody

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kežmarok 25. júla (TASR) – Na sídlisku Sever v Kežmarku sa v priebehu augusta začne s výmenou rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody. Výmenu bude realizovať správca bytových a nebytových priestorov a dodávateľ tepla v meste Kežmarok spoločnosť Spravbytherm. Investíciu vo výške zhruba 300.000 eur plánuje spoločnosť financovať z vlastných zdrojov.Podľa slov konateľa spoločnosti Mariána Bešeneja, odstávka teplej vody je naplánovaná v prvej fáze na ulici Pod lesom od 15. do 31. augusta. "uviedol Bešenej a dodal, že rekonštrukciu potrubia sa budú snažiť urobiť v čo najkratšom čase.Asi 45-ročné rozvody dosiahli svoju životnosť. Tie plánujú zameniť za vysokokvalitné predizolované plastové potrubie. "vysvetlil.priblížil Bešenej. Na Severnej ulici sa bude výmena rozvodov realizovať v priebehu budúceho leta. Táto investícia súvisí s prípravou revitalizácie vnútroblokov na sídlisku Sever.Spoločnosť Spravbytherm, s. r. o., zabezpečuje v Kežmarku výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových priestorov. Teplo na ústredné vykurovanie a teplú úžitkovú vodu dodáva do približne 3400 bytov. Je mestskou spoločnosťou so 100-percentným podielom mesta Kežmarok.